Німеччина надала Україні $1,55 мільярда допомоги з початку війни. Більшість — гранти

З початку повномасштабного вторгнення росії уряд Німеччини надав Україні фінансову допомогу у розмірі $1,55 млрд. Більшість фінансування отримали у вигляді грантів. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко за підсумками зустрічі з новопризначеним послом Німеччини Мартіном Єгером.

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Допомога Німеччини

«Завдяки ефективній економічній політиці уряду України та підтримці партнерів нам вдалося стабілізувати ситуацію в країні. Ми знаходимося у набагато кращій ситуації, ніж рік тому», — зазначив глава Мінфіну.

За його словами, це дозволяє планувати бюджет на середньострокову перспективу та впроваджувати структурні реформи у рамках співпраці з МВФ та Європейським союзом.

Під час зустрічі обговорювали поточну економічну ситуацію, європейську інтеграцію, ініціативу ЄС щодо створення Українського фонду (Ukraine Facility) для надання підтримки, співпрацю з МВФ, а також потреби на наступний бюджетний період.