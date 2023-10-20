Для виплат компенсацій за зруйноване або пошкоджене бойовими діями житло використовувались, зокрема, арештовані кошти російських банків, які працювали в Україні. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в коментарі Укрінформу.
Україна використала арештовані гроші російських банків для виплати компенсацій
► Читайтесторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
«Станом на сьогодні для виплати компенсацій ми використовували тільки арештовані кошти російських банків, які працювали на території України. Найбільша сума була від дочки російського Сбербанку, яка працювала в Україні», — розповіла вона.
Шуляк сподівається, що арештовані в інших країнах російські активи передаватимуться Україні та спрямовуватимуться, у тому числі на виплату компенсацій українцям.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Верховна Рада ухвалила закон про розширення форм надання компенсації за пошкодження об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі