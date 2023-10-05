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5 жовтня 2023, 15:59 Читать на русском

Рада ухвалила закон про компенсації витрат на ремонт пошкодженого війною житла

Верховна Рада ухвалила закон про розширення форм надання компенсації за пошкодження об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій. За ухвалення відповідного законопроєкту № 10063 в цілому проголосували 310 нардепів, повідомляє Укрінформ.

Верховна Рада ухвалила закон про розширення форм надання компенсації за пошкодження об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій.
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

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Документ вносить зміни до ухваленого в лютому 2023 року рамкового закону «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф проти України».

Зміни в програмі «єВідновлення»

Також зміни вносяться до програми «єВідновлення». Зокрема, вдосконалюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло пошкоджене або зруйноване через російську агресію.

Поміж нововведень — виплата грошової компенсації за ремонт житла, зроблений громадянами за власний кошт.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що уряд України розширив перелік бізнесів, які можуть долучитися до програми «єВідновлення».

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу. Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію. Пройти опитування

Джерело: Мінфін
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