В МінАПК кажуть, що експорт українського зерна впав з початку жовтня майже втричі

З початку 2023/2024 маркетингового року (липень 2023 — червень 2024) Україна експортувала 7,8 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 3,73 млн тонн або на 32,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать оперативні дані Мінагрополітики, пише «Бізнес.Цензор».

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Експорт зерна

У тому числі за перших 18 днів жовтня експорт зерна склав 1,05 млн тонн, що у 2,7 раза менше, ніж за такий же період жовтня минулого року (2,84 млн тонн за три тижні жовтня 2022 року).

Загалом, у новому сезоні експортовано 3 992 тис. тонн пшениці, 654 тис. тонн ячменю, 0,8 тис. тонн жита та 3 036 тис. тонн кукурудзи.

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Водночас експорт пшеничного борошна та борошна з інших культур збільшився на 23,6%, або на 7,6 тис. тонн, до 39,7 тис. тонн.

Нагадаємо

15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС.

Водночас у повідомленні Єврокомісії зазначається, що Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна. Україна має подати відповідний план дій не пізніше 18 вересня.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.