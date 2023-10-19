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19 жовтня 2023, 16:05 Читать на русском

Уряд Німеччини хоче прискорити інтеграцію українців на ринок праці

За останні півтора року Німеччина прийняла дуже багато українців, надавши їм від самого початку доступ до ринку праці, але нині є потреба у прискоренні та спрощенні процесу працевлаштування біженців. Про це йдеться у повідомленні міністерства праці та соціальних справ ФРН, пише «Укрінформ».

За останні півтора року Німеччина прийняла дуже багато українців, надавши їм від самого початку доступ до ринку праці, але нині є потреба у прискоренні та спрощенні процесу працевлаштування біженців.
Фото: glavnoe.in.ua

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За останній час понад 100 тисяч українців пройшли інтеграційний курс, ще 100 тисяч пройдуть його найближчими місяцями, зазначається у пресрелізі.

«Кожен, хто пройшов інтеграційний курс, має якнайшвидше отримати досвід роботи та подальшу кваліфікацію», — вказують у міністерстві, зауважуючи, що це сприяє забезпеченню потреби Німеччини у кваліфікованих працівниках.

Міністр Губертус Гайль заявив, що його відомство та Федеральне агентство зайнятості впроваджують низку заходів з метою прискорення процесу інтеграції біженців.

Федеральний уряд хотів би переконати великі компанії, агентства тимчасової зайнятості та галузеві асоціації взяти на себе зобов'язання щодо працевлаштування шукачів притулку, навіть якщо ті ще недосконало володіють німецькою.

У зв'язку з цим Гайль запропонував призначити спеціального представника уряду з питань інтеграції біженців на ринок праці.

«Спецпредставник підтримуватиме реалізацію „турбопрацевлаштування“ для біженців і регулярно звітуватиме федеральному уряду про стан їх інтеграції на ринок праці», — пояснили в міністерстві.

Як повідомлялося, Німеччина прийняла понад мільйон українців, які рятувалися від російської війни.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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matroskin
matroskin
19 жовтня 2023, 17:40
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Самий ефективний спосіб прискорити інтеграцію на ринок праці-це урізать виплати, бо якщо людина за півтора року не інтегрувалась знач вона пристосувалась жити на допомоги і нікуди інтегруватись не збирається.
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