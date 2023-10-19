Уряд Німеччини хоче прискорити інтеграцію українців на ринок праці

► Читайте «Мінфін» у Instagram : головні новини про інвестиції та фінанси

За останній час понад 100 тисяч українців пройшли інтеграційний курс, ще 100 тисяч пройдуть його найближчими місяцями, зазначається у пресрелізі.

«Кожен, хто пройшов інтеграційний курс, має якнайшвидше отримати досвід роботи та подальшу кваліфікацію», — вказують у міністерстві, зауважуючи, що це сприяє забезпеченню потреби Німеччини у кваліфікованих працівниках.

Міністр Губертус Гайль заявив, що його відомство та Федеральне агентство зайнятості впроваджують низку заходів з метою прискорення процесу інтеграції біженців.

Федеральний уряд хотів би переконати великі компанії, агентства тимчасової зайнятості та галузеві асоціації взяти на себе зобов'язання щодо працевлаштування шукачів притулку, навіть якщо ті ще недосконало володіють німецькою.

У зв'язку з цим Гайль запропонував призначити спеціального представника уряду з питань інтеграції біженців на ринок праці.

«Спецпредставник підтримуватиме реалізацію „турбопрацевлаштування“ для біженців і регулярно звітуватиме федеральному уряду про стан їх інтеграції на ринок праці», — пояснили в міністерстві.

Як повідомлялося, Німеччина прийняла понад мільйон українців, які рятувалися від російської війни.