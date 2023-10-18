Розігрійте депозит до зими

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

18 жовтня 2023, 14:02 Читать на русском

Розігрійте депозит до зими

Розмістіть вклад до 17 грудня та беріть участь у розіграші 165000 грн.

Розмістіть вклад до 17 грудня та беріть участь у розіграші 165000 грнПісля зниження ключової ставки НБУ багато банків почали знижувати дохідність вкладів.

Після зниження ключової ставки НБУ багато банків почали знижувати дохідність вкладів. Але з «Бонусом до депозиту» від «Мінфіну» можна отримати збільшений відсоток до дохідності вкладів, а також шанс виграти гроші та інші призи. Тож, готуємось до зими, та «утеплюємо» наші депозити на гарних умовах.

Що отримують учасники акції

  • Від «Мінфіну» в рамках нашого «Бонусу до депозиту» кожен вкладник отримає до +1% річних до ставки

  • А ще — шанс виграти грошові та негрошові призи загальною вартістю 165 тис грн. Крім грошей кожен вкладник отримає можливість виграти навчання в Академії «Мінфіну» та онлайн та офлайн квитки на знаменитий «Invest Talk Summit 2024».

Додаткові деталі по акції

Щоб взяти участь в акції, потрібно виконати кілька умов:

  1. Розмістити заявку на участь в акції на «Мінфіні».

  2. Розмістити вклади в банках Глобус та/або Кредит Дніпро.

  3. Сума вкладу має бути не менше ніж 50 тис грн.

  4. Валюта вкладу — гривня.

Для збільшення свого доходу та шансів на виграш призів, можна розмістити два вклади: один в банку Глобус, а інший — в банку Кредит Дніпро. Водночас пам'ятайте, що розміщення кількох вкладів в одному банку рахуватиметься як один вклад.

Як зробити все правильно

  1. Обов'язково подати заявку на сторінці акції в період з 18 жовтня по 17 грудня.

  2. У цей же період розмістити вклад.

  3. Заповнити форму підтвердження відкриття депозиту на сторінці акції.

Одразу після закінчення акції ми визначимо переможців за допомогою Random.org та повідомимо про це учасників акції.

До кінця року банкіри очікують зниження ключової ставки ще на 2 відсотки. Через це банки зменшуватимуть ставки за депозитами. За їх припущеннями (про це ми писали туті тут) дохідність вкладів до кінця року може впасти до 12−16% річних.

Тож у читачів «Мінфіну» є час встигнути підготуватись до зими: розігріти свої гроші за бонусними ставками та отримати гарні призи. Адже утеплювати потрібно не тільки свої домівки, а й фінанси.

Більше деталей про акцію можна дізнатись тут.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами