Розігрійте депозит до зими

Розмістіть вклад до 17 грудня та беріть участь у розіграші 165000 грн.

Після зниження ключової ставки НБУ багато банків почали знижувати дохідність вкладів. Але з «Бонусом до депозиту» від «Мінфіну» можна отримати збільшений відсоток до дохідності вкладів, а також шанс виграти гроші та інші призи. Тож, готуємось до зими, та «утеплюємо» наші депозити на гарних умовах.

Що отримують учасники акції

Від «Мінфіну» в рамках нашого «Бонусу до депозиту» кожен вкладник отримає до +1% річних до ставки

А ще — шанс виграти грошові та негрошові призи загальною вартістю 165 тис грн. Крім грошей кожен вкладник отримає можливість виграти навчання в Академії «Мінфіну» та онлайн та офлайн квитки на знаменитий «Invest Talk Summit 2024».

Додаткові деталі по акції

Щоб взяти участь в акції, потрібно виконати кілька умов:

Розмістити заявку на участь в акції на «Мінфіні». Розмістити вклади в банках Глобус та/або Кредит Дніпро. Сума вкладу має бути не менше ніж 50 тис грн. Валюта вкладу — гривня.

Для збільшення свого доходу та шансів на виграш призів, можна розмістити два вклади: один в банку Глобус, а інший — в банку Кредит Дніпро. Водночас пам'ятайте, що розміщення кількох вкладів в одному банку рахуватиметься як один вклад.

Як зробити все правильно

Обов'язково подати заявку на сторінці акції в період з 18 жовтня по 17 грудня. У цей же період розмістити вклад. Заповнити форму підтвердження відкриття депозиту на сторінці акції.

Одразу після закінчення акції ми визначимо переможців за допомогою Random.org та повідомимо про це учасників акції.

До кінця року банкіри очікують зниження ключової ставки ще на 2 відсотки. Через це банки зменшуватимуть ставки за депозитами. За їх припущеннями (про це ми писали туті тут) дохідність вкладів до кінця року може впасти до 12−16% річних.

Тож у читачів «Мінфіну» є час встигнути підготуватись до зими: розігріти свої гроші за бонусними ставками та отримати гарні призи. Адже утеплювати потрібно не тільки свої домівки, а й фінанси.

Більше деталей про акцію можна дізнатись тут.