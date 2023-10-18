Бізнес очікує інфляцію нижче 15% — опитування

У ІIІ кварталі 2023 року очікувана річна інфляція становила 14,8% порівняно з 15,7% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які очікують інфляцію нижче 15%, зросла до 52.2% з 46.6% у попередньому опитуванні. Про це йдеться в результатах опитування керівників компаній у ІІІ кварталі 2023 року.