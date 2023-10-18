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18 жовтня 2023, 9:51 Читать на русском

Бізнес очікує інфляцію нижче 15% — опитування

У ІIІ кварталі 2023 року очікувана річна інфляція становила 14,8% порівняно з 15,7% у попередньому кварталі. Частка респондентів, які очікують інфляцію нижче 15%, зросла до 52.2% з 46.6% у попередньому опитуванні. Про це йдеться в результатах опитування керівників компаній у ІІІ кварталі 2023 року.

У ІIІ кварталі 2023 року очікувана річна інфляція становила 14,8% порівняно з 15,7% у попередньому кварталі.
Фото: depositphotos

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Що впливатиме на інфляцію

На думку 83.7% респондентів, найвагомішим проінфляційним чинником залишаються воєнні дії.

Очікується незначне посилення впливу курсового чинника (на 1.6 п. п. до 56.3%).

Втретє поспіль найбільше порівняно з іншими очікується посилення впливу чинника «податкові зміни» (на 5.9 п. п. до 21.8%).

Читайте: В Україні інфляція знизилась до мінімуму за два роки. Як змінились ціни

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Національний банк переглядатиме прогноз по інфляції на цей рік у бік зниження, а прогноз щодо ВВП — у бік підвищення.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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