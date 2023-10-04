НБУ перегляне прогноз зростання ВВП та інфляції

Інфляція знижується

За його словами, в останні місяці інфляція знижується стрімкіше, ніж було закладено у липневому макропрогнозі.

«По інфляції ми однозначно будемо переглядати прогноз на цей рік у бік зниження (поточний прогноз, складений у липні — 10,6% на кінець 2023 року та 8,5% — на кінець 2024-го). В останні місяці вона знижується стрімкіше, ніж ми закладали у липневий макропрогноз», — повідомив він.

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За словами Ніколайчука, по ВВП ситуація теж краща, ніж регулятор очікував, коли прогнозував зростання цьогоріч на 2,9%.

«Ми бачимо дуже хорошу ситуацію у сільському господарстві. Це один із факторів, чому інфляція нижча цього року — через високий врожай і зернових, і олійних, і овочів та фруктів», — зазначив він.

Заступник голови Нацбанку зазначив, що економіка продовжує демонструвати високу стійкість до воєнної часу. «Ми мали кращу оцінку за другим кварталом. Тому, можливо, переглядатимемо у бік підвищення», — заявив він.

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Також НБУ, з високою ймовірністю, буде переглядати прогноз міжнародних резервів у бік підвищення, порівняно з липневою оцінкою. Завдяки кращій ситуації на валютному ринку, особливо в середині січня та в середині вересня, і через відсутність проблем з офіційним фінансуванням.

«Що стосується того, як впливає перехід до керованої гнучкості обмінного курсу на макроекономічні прогнози. Я думаю, що на цей рік ефект буде близьким до нуля, оскільки у нас не змінюється націленість на те, щоб забезпечити курсову стійкість», — додав Ніколайчук.

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