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4 жовтня 2023, 15:29 Читать на русском

НБУ перегляне прогноз зростання ВВП та інфляції

Національний банк переглядатиме прогноз по інфляції на цей рік у бік зниження, а прогноз щодо ВВП — у бік підвищення. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає Forbes.

Національний банк переглядатиме прогноз по інфляції на цей рік у бік зниження, а прогноз щодо ВВП — у бік підвищення.
Фото: depositphotos

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Інфляція знижується

За його словами, в останні місяці інфляція знижується стрімкіше, ніж було закладено у липневому макропрогнозі.

«По інфляції ми однозначно будемо переглядати прогноз на цей рік у бік зниження (поточний прогноз, складений у липні — 10,6% на кінець 2023 року та 8,5% — на кінець 2024-го). В останні місяці вона знижується стрімкіше, ніж ми закладали у липневий макропрогноз», — повідомив він.

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За словами Ніколайчука, по ВВП ситуація теж краща, ніж регулятор очікував, коли прогнозував зростання цьогоріч на 2,9%.

«Ми бачимо дуже хорошу ситуацію у сільському господарстві. Це один із факторів, чому інфляція нижча цього року — через високий врожай і зернових, і олійних, і овочів та фруктів», — зазначив він.

Заступник голови Нацбанку зазначив, що економіка продовжує демонструвати високу стійкість до воєнної часу. «Ми мали кращу оцінку за другим кварталом. Тому, можливо, переглядатимемо у бік підвищення», — заявив він.

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Також НБУ, з високою ймовірністю, буде переглядати прогноз міжнародних резервів у бік підвищення, порівняно з липневою оцінкою. Завдяки кращій ситуації на валютному ринку, особливо в середині січня та в середині вересня, і через відсутність проблем з офіційним фінансуванням.

«Що стосується того, як впливає перехід до керованої гнучкості обмінного курсу на макроекономічні прогнози. Я думаю, що на цей рік ефект буде близьким до нуля, оскільки у нас не змінюється націленість на те, щоб забезпечити курсову стійкість», — додав Ніколайчук.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 жовтня 2023, 15:41
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Вспомнил старый мультфильм —
…чьи поля. красавицы? … Маркиза, маркиза, маркиза Карабаса…
А так даже смешно! Оказывается, их радует результаты в сельском хозяйстве, а больше нечего не радует?
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
4 жовтня 2023, 17:25
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Гриша, правильно писати нічєго…
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 жовтня 2023, 17:30
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Спасибо! Видишь, какой я безграмотный чинуша. Куда мне с уважаемым сезонным сборщиком клубники из Тернополя.
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