США виділили $522 мільйони на закупівлю енергообладнання та захисту української енергосистеми

Сполучені Штати Америки виділили $522 мільйони на закупівлю енергообладнання та захисту української енергосистеми. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Президії Конгресу місцевих і регіональних влад.

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Підтримка США

«Ми на порозі важкої зими. Завдяки підтримці партнерів ми спільно пройшли минулий, найважчий опалювальний сезон в нашій історії. Цієї зими маємо підтримку не лише фінансову, але й на відновлення енергетики.

Сполучені Штати вже виділили $522 млн для закупівлі відповідного енергетичного обладнання, а також для підтримки й захисту нашої енергетичної системи", — зауважив очільник уряду.

Шмигаль зазначив, що Україна готова до опалювального сезону майже на 100%. Під час осінньо-зимового періоду будуть в роботі всі 9 блоків атомних електростанцій. Загалом в енергосистему додали 1,5 ГВт потужності із запланованих 1,7 ГВт.

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«Маємо достатньо ресурсів газу в сховищах — 15,8 млрд кубічних метрів. Водночас плануємо досягти рівня 16,5 млрд кубометрів, що на 2 млрд кубометри більше плану, аби спокійно пройти цю зиму», — додав прем'єр.

Також продовжується кампанія з активного й пасивного захисту енергооб'єктів, зокрема на Київщині. Київська область, за його словами, також є серед лідерів у реалізації проєктів відновлення.

Нагадаємо

11 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю у $200 млн.