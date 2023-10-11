США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $200 мільйонів

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю у $200 млн. Про це він заявив , відкриваючи 16-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі 11 жовтня.

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«Я радий, що США оголосить наступний пакет оборонної допомоги Україні, який становить $200 млн», — зазначив Остін.

Що входить до нового пакета допомоги

За словами голови Пентагону, цей пакет допомоги включає боєприпаси 155-мм та 105-мм, а також цілком нові системи протиповітряної оборони, які будуть незабаром доставлені в Україну.

Крім того, до оборонного пакета увійдуть ракети, повітряні боєприпаси, протитанкова зброя та необхідне озброєння для боротьби з російськими дронами.

«Таким чином, це збільшує загальні американські зобов’язання до $43,9 млрд з початку путінської війни», — заявив Остін.

За даними Офісу президента, Володимир Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги та поінформував про нагальні потреби української армії.

Зокрема, він зробив акцент на важливості постачання фронтової ППО, систем РЕБ та артилерійських снарядів.

Зі свого боку Ллойд Остін запевнив у продовженні сталого й безперервного постачання всього необхідного озброєння для України. Він наголосив, що Сполучені Штати мають необхідні для цього ресурси та можливості й залишаються сфокусованими на підтримці України.

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