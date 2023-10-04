Нацбанк розраховує на $3,3 млрд допомоги від США до кінця року

Допомога Заходу

Він нагадав, що на 2023 рік передбачалося, що Україна отримає $42 млрд допомоги від Заходу.

«Більшу частину з цих обсягів ми вже отримали. Передбачаю, що ризики для цієї цифри зміщені в бік більших обсягів, тому що розраховуємо, що ці $3,3 млрд від США у четвертому кварталі ми все ж таки зможемо отримати», — сказав він.

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Ніколайчук повідомив, що в липні НБУ прогнозував рівень міжнародних резервів України на кінець року на рівні $38,3 млрд, з урахуванням того, що в четвертому кварталі вони впадуть з поточного рівня $40 млрд. Зараз НБУ планує переглянути прогноз в бік збільшення.

Водночас він повідомив, що НБУ очікує більших витрат з резервів для підтримання балансу на валютному ринку після відмови від фіксованого курсу гривні до долара.

Нагадаємо, Конгрес США 30 вересня схвалив двопартійний захід, щоб уникнути «шатдауну». Однак там немає допомоги Україні у розмірі $6 млрд.