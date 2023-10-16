Як купити криптовалюту в Україні: Покроковий посібник для новачків

Сучасний світ криптовалют стає все доступнішим і популярнішим. Криптовалюти надають унікальні можливості для інвесторів та користувачів. Якщо ви новачок і хочете дізнатися, як купується криптовалюта в Україні, ви потрапили за адресою. У цьому пошаговому посібнику ми розкажемо вам про різні способи покупки криптовалюти окрім біржі, безпечне її зберігання та багато іншого.

Що таке криптовалюта?

Перш ніж ми поглибимося в світ криптовалют, давайте коротко розберемось, що це таке. Криптовалюта — це форма цифрової або віртуальної валюти, яка використовує криптографію для забезпечення безпеки та контролю створення нових одиниць. Криптовалюти є децентралізованими, що означає відсутність центральних установ, таких як банки чи уряди, які могли б контролювати їх емісію та транзакції.

Де та як купити криптовалюту

Покупка криптовалюти в Україні може бути простішою, ніж ви думаєте. Давайте розглянемо різні способи та платформи, які доступні для цього.

Обмінники

Обмінники криптовалют — це один з найпростіших та швидких способів придбання крипти. В Україні існує велика кількість обмінних пунктів, як онлайн, так і офлайн, але для максимальної безпеки та зручності ми рекомендуємо вам скористатися Obmify — найнадійнішим моніторингом обмінників в Україні. На веб-сайті Obmify ви знайдете список найкращих криптовалютних обмінників з актуальними курсами. Просто оберіть потрібну валюту для операції купівлі або обміну та слідуйте інструкціям на веб-сайті.

P2P-обмін

P2P-обмін (person-to-person або людина до людини) дозволяє вам купувати криптовалюту безпосередньо від інших користувачів. Відомі платформи для P2P-обміну включають криптовалютні біржі Binance і WhiteBit. На цих біржах ви можете знайти продавців, які пропонують криптовалюту (зазвичай Tether) в обмін на банківські перекази через ордер. P2P-платформа на криптовалютній біржі — це не найбільш надійний спосіб купівлі, оскільки немає гарантії щодо походження коштів, які перераховуються на ваш рахунок.

Біржі

Біржі надають широкий вибір криптовалютних активів і інструментів для торгівлі. В Україні та зокрема в Києві відомі такі біржі:

Binance : Світова біржа з широким вибором криптовалют і інструментів для торгівлі. Потрібна реєстрація та верифікація облікового запису.

Kuna : Українська біржа, яка пропонує широкий вибір криптовалютних активів. Для початку торгівлі потрібна реєстрація та верифікація.

WhiteBit : Українська біржа з різними криптовалютними інструментами. Потрібна реєстрація та верифікація облікового запису.

Bybit: Криптовалютна біржа, що спеціалізується на торгівлі криптовалютними деривативами. Реєстрація та верифікація на біржі обов'язкові для доступу до функцій торгівлі.

Заведіть гаманець на одній із цих бірж, якщо ви плануєте займатися трейдингом.

Електронні гаманці

Електронні гаманці — це програми або пристрої для зберігання та управління вашою криптовалютою. Популярні гаманці включають Pioneer Wallet та AdvCash. Після придбання криптовалюти на платформі ви можете переказати її на свій гаманець для безпечного зберігання. Зазвичай купують стейблкоїн, такий як Tether, і вже з його допомогою купують інші криптовалютні активи.

Необанки

Крім традиційних банків в Україні з'являються нові гравці, які надають криптовалютні послуги. Один з них — європейський Revolut. Ця фінтех-платформа дозволяє створювати мультивалютні гаманці та проводити обмін криптовалюти. Незважаючи на те, що вибір необанковських криптовалютних послуг в Україні поки що обмежений, поява таких гравців відкриває нові можливості для українських користувачів.

Як розпізнати шахраїв

Покупка криптовалюти також може бути пов'язана з ризиком шахрайства. Ось кілька порад, як цього уникнути:

Користуйтеся перевіреними платформами та обмінниками, включаючи моніторинг Obmify, оскільки на ньому представлені тільки перевірені обмінники. Перевіряйте рейтинг та відгуки користувачів і продавців як на моніторингу, так і при P2P-обміні на біржі. Ніколи не надавайте нікому особисту інформацію або секретні ключі. Зберігайте свої криптовалютні кошти на надійних гаманцях.

Види криптовалют

Сьогодні існує кілька основних категорій криптовалют, кожна з яких має унікальні характеристики та призначення:

Біткоін (Bitcoin) : Це перша і найвідоміша криптовалюта, створена Сатоші Накамото в 2009 році. Біткоін вважається цифровим золотом і використовується головним чином як засіб збереження вартості і обміну. Купити Біткоін за гривню або Tether також можна через сервіс Obmify.

Альткоіни (Altcoins) : Це всі криптовалюти, окрім біткоїна. Альткоіни представляють собою безліч різних проектів і технологій. Прикладами альткоїнів є Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) та багато інших.

Стейблкоіни (Stablecoins) : Ця особлива валюта прив'язана до стабільних активів, таких як долар США, і служить для зниження волатильності. Прикладами стейблкоінів є Tether (USDT), USD Coin (USDC) і Dai (DAI), проте саме Tether є найпопулярнішим.

Мемкоіни (Meme Coins): Це криптовалюти, створені жартома та часто мають дивні або гумористичні назви. Прикладом може бути Dogecoin (DOGE), який спочатку стартував як пародія на Біткоїн і став популярним завдяки інтернет-мемам.

Кожен тип має свою унікальну цінність і призначення, і інвестори можуть обирати ті, які відповідають їхнім цілям та стратегії.

Найпопулярніші монети

Серед найпопулярніших монет можна виділити Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), і, звісно ж, всім улюблений стейблкоін USDT (Tether).

Де можна розраховуватися криптою

Ви здивуєтесь, дізнавшись, скільки бізнесів у наші дні приймають криптовалюту як форму оплати за товари або послуги, і розмова не лише про стейблкоін Tether. Наприклад, відвідайте веб-сайт BitcoinWide, де можна знайти список бізнесів, які приймають криптовалюту в Україні та по всьому світу. Покупка за криптовалюту — це реальність наших днів.

Заключення

Покупка криптовалюти — це захопливий та перспективний захід, але пам'ятайте про важливість навчання та обережності. Ніколи не інвестуйте більше, ніж готові втратити, і дотримуйтесь кращих практик забезпечення безпеки. Бажаємо успіхів у світі криптовалют!