Україна вже отримала майже $33 мільярди від країн G7 — Марченко

Від початку великої війни країн G7 спрямували до держбюджету майже $33 млрд, що є більш ніж половина всього зовнішнього фінансування за цей період. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час зустрічі з міністрами фінансів країн G7.

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«Від 24 лютого 2022 року G7 спрямували до державного бюджету майже $33 млрд. Більш ніж половина всього зовнішнього фінансування за цей період», — зазначив Марченко.

За словами міністра фінансів, пільгове фінансування та гранти від країн G7 стали ключовими у забезпеченні збалансованості держбюджету та фінансуванні критично важливих видатків.

Найбільші донори

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Мінфін залучив до держбюджету $64,9 млрд зовнішнього фінансування. Найбільші донори — ЄС, США, МВФ, Канада, Японія, Світовий банк, Велика Британія та Німеччина.

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