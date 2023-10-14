Нафта до $150, глобальна інфляція до 6,7%: Bloomberg прогнозує світову рецесію у разі війни Ізраїлю й Ірану

Якщо конфлікт Ізраїлю і ХАМАС переросте у повномасштабну війну з Іраном, ціни на нафту злетять до $150 за барель, а світова економіка скотиться в рецесію. Про це повідомляє Bloomberg.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За словами аналітиків, війна спричинить скорочення світового виробництва на $1 трлн, а глобальна інфляція підскочить до 6,7%.

Ніхто, включно з Іраном, не хоче ескалації в регіоні, але «ймовірність прорахунку велика», попередили експерти.

Три можливі сценарії

Експерти Bloomberg окреслили три можливі сценарії. За першого конфлікт залишиться в межах сектору Газа й Ізраїлю. За другого він пошириться на сусідні країни, такі як Ліван і Сирія, де перебувають збройні формування, які підтримує Іран. Так конфлікт перетвориться на опосередковану війну між Ізраїлем та Іраном. Третій сценарій передбачає переростання конфлікту у пряме військове зіткнення двох країн.

Якщо події розвиватимуться за першим сценарієм, ефект для світової економіки буде мінімальним. США можуть посилити тиск на Іран, що призведе до скорочення постачання іранської нафти на ринок. Проте ОАЕ й Саудівська Аравія зможуть легко це компенсувати, а ціни на нафту піднімуться лише на $3−4 за барель, прогнозують аналітики.

За другого сценарію до конфлікту може долучитися ліванський рух «Хезболла» й інші збройні угруповання, які підтримує Іран.

«Іран і „Хезболла“ стежать за ситуацією й оцінюють її. Якщо „Хезболла“ приєднається до кампанії, це може статися після початку наземної операції в Газі», — зазначив у розмові з Bloomberg колишній заступник начальника штабу ізраїльських збройних сил Яір Голан.

Читайте також: США встановили історичний рекорд з видобутку нафти

Напруженість може зрости і в усьому регіоні, включаючи Єгипет, Ліван і Туніс, які перебувають у стані економічної й політичної стагнації. Відповідь Ізраїлю на атаку ХАМАС може спровокувати протести, не виключено повторення арабської весни, попереджають експерти Bloomberg.

Все це призведе до зростання цін на нафту на 10%, до $94 за барель, а зростання світового ВВП сповільниться на 0,3%, до 2,4%. Якщо не брати до уваги пандемію коронавірусу й кризу 2009 року, це буде найгірше зростання глобальної економіки за 30 років, зазначають аналітики.

Високі ціни на нафту також додадуть приблизно 0,2% до світової інфляції, утримуючи її на рівні близько 6%, очікують вони.

Третій сценарій найменш очікуваний, але найнебезпечніший.

«Ніхто в регіоні, навіть Іран, не хоче, щоб конфлікт між ХАМАС та Ізраїлем переріс у повномасштабну війну, але ймовірність прорахунку дуже велика», — заявив Bloomberg науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Хасан Альхасан.

У разі повноцінного протистояння Ізраїлю й Ірану останній, швидше за все, «спробує задіяти всю мережу своїх проксі й партнерів у Сирії, Іраку, Ємені й Бахрейні», зазначив Альхасан.

Не виключена участь наддержав: США є близьким союзником Ізраїлю, а Китай і росія поглиблюють зв'язки з Іраном.

Якщо Ізраїль з Іраном почнуть обстрілювати один одного ракетами, ціни на нафту можуть зрости так само, як це сталося після вторгнення Іраку в Кувейт 1990 року. Сьогодні такий стрибок може підняти котирування до $150 за барель, прогнозують аналітики.

Читайте також: Максимум за вісім місяців: ціни на газ у Європі перевищили $600 за тисячу кубометрів

Ситуації не допоможе і додатковий експорт Саудівської Аравії й ОАЕ, якщо Іран вирішить закрити Ормузьку протоку, через яку щодня проходить п'ята частина світових постачань нафти.

Нафтовий шок такого масштабу підірве глобальні зусилля зі стримування цін, внаслідок чого інфляція 2024 року підскочить до 6,7%. Зростання світового ВВП скоротиться на 1%, до 1,7%, що стане найгіршим показником з 1982 року, якщо не враховувати пандемію й фінансову кризу. Світове виробництво скоротиться на $1 трлн, а глобальна економіка перейде в рецесію, прогнозують експерти Bloomberg.

З їхніх слів, за яким би сценарієм не пішли події на Близькому Сході, світ очікує дорожча нафта, висока інфляція й повільне зростання. Відмінність буде лише в масштабі: чим ширше розростатиметься конфлікт, тим глобальнішими стануть його наслідки.