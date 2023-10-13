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13 жовтня 2023, 13:34 Читать на русском

Максимум за вісім місяців: ціни на газ у Європі перевищили $600 за тисячу кубометрів

Ціна газу в Європі під час біржових торгів на Лондонській біржі ICE перевищила $600 за тисячу кубометрів. Такого показника було досягнуто вперше з середини лютого 2023 року, повідомляє галузеве видання enkorr.

Ціна газу в Європі під час біржових торгів на Лондонській біржі ICE перевищила $600 за тисячу кубометрів.
Фото: freepik.com

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Ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах збільшилась до $610/тис. куб. м, або 56,01 євро за МВт-год. Загальне зростання ціни з початку дня на біржі ICE на 11:15 за Києвом склало понад 5%.

Причини зростання цін

Зростання цін пов'язане з новинами про швидке поновлення страйку працівників СПГ-заводів Chevron в Австралії, а також зупинкою видобутку на газовому родовищі Тамар в Ізраїлі через війну з ХАМАС.

Конфлікт розпочався у суботу, 7 жовтня, а ціни на газ почали зростати з понеділка, 9 жовтня.

В четвер, 12 жовтня, біржові ціни на газ пришвидшили зростання до 11%. Листопадові ф'ючерси сягали $562,2 за 1 тис. куб. м.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Ізраїль розпорядився закрити велике газове родовище, яким управляє компанія Chevron у східному Середземномор'ї, посилаючись на міркування безпеки. Це стало причиною зростання цін у Європі.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Джерело: Мінфін
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