Ціна газу в Європі під час біржових торгів на Лондонській біржі ICE перевищила $600 за тисячу кубометрів. Такого показника було досягнуто вперше з середини лютого 2023 року, повідомляє галузеве видання enkorr.
Максимум за вісім місяців: ціни на газ у Європі перевищили $600 за тисячу кубометрів
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Ціна листопадового ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах збільшилась до $610/тис. куб. м, або 56,01 євро за МВт-год. Загальне зростання ціни з початку дня на біржі ICE на 11:15 за Києвом склало понад 5%.
Причини зростання цін
Зростання цін пов'язане з новинами про швидке поновлення страйку працівників СПГ-заводів Chevron в Австралії, а також зупинкою видобутку на газовому родовищі Тамар в Ізраїлі через війну з ХАМАС.
Конфлікт розпочався у суботу, 7 жовтня, а ціни на газ почали зростати з понеділка, 9 жовтня.
В четвер, 12 жовтня, біржові ціни на газ пришвидшили зростання до 11%. Листопадові ф'ючерси сягали $562,2 за 1 тис. куб. м.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Ізраїль розпорядився закрити велике газове родовище, яким управляє компанія Chevron у східному Середземномор'ї, посилаючись на міркування безпеки. Це стало причиною зростання цін у Європі.
Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.
Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.
Коментарі