США встановили історичний рекорд з видобутку нафти

Видобуток сирої нафти у США зріс до рекордних за всю історію спостережень 13,2 млн барелів на добу. Про це свідчать дані щотижневого моніторингу Управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США, повідомляє галузеве видання ExPro.

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За даними ЕІА, у порівнянні з попереднім тижнем, що завершився наприкінці вересня, обсяги видобутку нафти зросли на 300 тисяч барелів на добу, досягнувши 13,2 млн барелів на добу.

Це найвищий рівень видобутку нафти за добу в історії, яке перевищило попередній рекорд, встановлений у березні 2020 року — 13,1 млн барелів.

Через падіння світового попиту на нафту під час пандемії коронавірусу з березня 2020 року обсяги видобутку нафти у США зменшувався, опустившись до 9,7 млн барелів на добу у лютому 2021 року.

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Після піку пандемії у 2020−2021 роках попит на нафту поступово відновлювався, що стимулювало збільшення видобутку нафти, зокрема у США.

Ситуацію на світовому ринку змінило російське вторгнення в Україну наприкінці лютого 2022 року. Світові ціни на нафту після вторгнення досягали $130 за барель, найвищих значень за останнє десятиліття. Це спонукало американські компанії нарощувати видобуток нафти.

Рекордний видобуток нафти у США став можливим також завдяки продовженню обмежень на видобуток на експорт нафти учасниками картелю ОПЕК+, передусім Саудівською Аравією.