Видобуток сирої нафти у США зріс до рекордних за всю історію спостережень 13,2 млн барелів на добу. Про це свідчать дані щотижневого моніторингу Управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США, повідомляє галузеве видання ExPro.
США встановили історичний рекорд з видобутку нафти
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За даними ЕІА, у порівнянні з попереднім тижнем, що завершився наприкінці вересня, обсяги видобутку нафти зросли на 300 тисяч барелів на добу, досягнувши 13,2 млн барелів на добу.
Це найвищий рівень видобутку нафти за добу в історії, яке перевищило попередній рекорд, встановлений у березні 2020 року — 13,1 млн барелів.
Через падіння світового попиту на нафту під час пандемії коронавірусу з березня 2020 року обсяги видобутку нафти у США зменшувався, опустившись до 9,7 млн барелів на добу у лютому 2021 року.
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Після піку пандемії у 2020−2021 роках попит на нафту поступово відновлювався, що стимулювало збільшення видобутку нафти, зокрема у США.
Ситуацію на світовому ринку змінило російське вторгнення в Україну наприкінці лютого 2022 року. Світові ціни на нафту після вторгнення досягали $130 за барель, найвищих значень за останнє десятиліття. Це спонукало американські компанії нарощувати видобуток нафти.
Рекордний видобуток нафти у США став можливим також завдяки продовженню обмежень на видобуток на експорт нафти учасниками картелю ОПЕК+, передусім Саудівською Аравією.
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