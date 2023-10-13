НАЗК виключило найбільшого у світі виробника діамантів зі списку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виключило одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) з переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Причина такого рішення

SRK вийшла з офіційною заявою, де зазначила, що буде дотримуватись міжнародних зобов’язань та не співпрацюватиме з російськими підсанкційними суб'єктами.

Крім того, у компанії заявили про свою підтримку нинішнім і майбутнім ініціативам країн G7 щодо обмежень поводження з російськими алмазами, та утримання від їх закупівель.

«Індія є одним з основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів. Таке рішення компанії має послабити спроможність росії вести війну проти нашої держави та її вплив у світі», — йдеться у повідомленні НАЗК.

Наразі в окремих країнах санкційної коаліції діє заборона на імпорт російських алмазів, але вона стосується виключно необроблених алмазів.

Деякі компанії знайшли спосіб обходити такі обмеження. Необроблені російські алмази змішують з іншими алмазами, а потім продають як «змішаний» товар. Також, заборона не поширюється на російські діаманати, що були оброблені в інших країнах.

Це створює значні прогалини в санкційному механізмі, які дозволяють таким компаніям, як «Алроса» не тільки наповнювати російську військову казну грошима, а й брати участь у будівництві військових підводних човнів та поширювати кремлівський вплив на інші континенти.

Агентство вітає рішення SRK та слідкуватиме за виконанням зобов’язань, які взяла на себе компанія.

«Відмова SRK закуповувати російські алмази та виключення компанії з реєстру підкріплює дієвість проекту НАЗК „Міжнародні спонсори війни“. І, що важливо, є прямим доказом наявності у кожної міжнародної компанії права вибору: спонсорувати чи ні війну, тобто бути чи ні в реєстрі», — підкреслили в НАЗК.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в середині вересня цього року НАЗК внесло SRK до переліку міжнародних спонсорів війни.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

Пройти опитування