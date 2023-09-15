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15 вересня 2023, 14:34 Читать на русском

НАЗК внесло одного з найбільших у світі виробників діамантів SRK до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) до переліку міжнародних спонсорів війни.
Фото: instagram.com/srk.one

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За словами агентства, індійська компанія продовжує співпрацювати з агресором, закуповуючи алмази в росії, попри санкції введені проти рф у цій сфері. У 2023 році компанія втричі збільшила закупівлю алмазів у рф, порівняно з 2021 роком.

Індія є одним з основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів: у цій країні виготовляють 95% діамантів світу. Приблизно три чверті алмазів надходять з росії, але до них не додають жодних офіційних документів, які могли б підтвердити їхнє походження.

SRK має річний дохід понад $1,3 млрд. Компанія, після придбання необроблених алмазів, виконує ограновування, полірування, класифікацію та експортує їх.

«Попри міжнародні санкції, які були введені у квітні 2022 року проти найбільшого видобувача алмазів у світі, російської „Алроси“, SRK продовжила скуповувати алмази в рф, укладаючи „таємні угоди“ з купівлі дорогоцінних каменів на сотні мільйонів доларів», — йдеться в повідомленні.

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Водночас на своєму сайті компанія SRK повідомляє, що «необроблені алмази походять лише з країн, що беруть участь у Кімберлійському процесі, і не мають конфліктного походження. Ми перевіряємо всю нашу сировину, щоб забезпечити дотримання етичних міркувань».

Проте цифри кажуть про інше. Так, за 2021 рік Shree Ramkrishna Exports закупила в росії алмазів на понад $59 млн, а вже у 2022 році, після застосування західних санкцій проти росії, — на понад $198 млн.

У 2023 році компанія також активно продовжує співпрацю з агресором. Тільки за перше півріччя, вона закупила алмазів на суму понад $132 млн, що втричі більше ніж у 2021.

Загалом у 2022 році росія експортувала алмазів на $3,8 млрд. Але навіть такі незначні порівняно з доходами від продажу нафти суми мають для рф велике значення, оскільки дозволяють фінансувати ведення війни проти України та утримувати свою економіку.

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«Таким чином, в той час, як інші західні компанії обходять російський ринок стороною, Shree Ramkrishna Exports активно скуповує російські алмази на вигідних умовах, тим самим активно спонсорує агресію проти України», — заявили в НАЗК.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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