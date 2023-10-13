Кабінет Міністрів погодив Національному агентству з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) придбання військових облігацій за кошти, розміщені на рахунках нацагентства. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
АРМА придбає військових облігацій на 656 мільйонів
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«Погоджено обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за рахунок коштів, розміщених на рахунках агентства у національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики „Військові облігації“ у сумі 655 млн 700 тис. гривень», — написав він в Telegram.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що в кінці серпня АРМА офіційно відкрило Єдиний державний реєстр арештованих активів. Реєстр є комплексною базою даних про всі активи в Україні, які арештовані правоохоронцями та судами у кримінальних справах.
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