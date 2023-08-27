АРМА відкрило доступ до реєстру арештованих активів

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Що відомо

Реєстр складається з відкритої частини, доступної для кожної зацікавленої особи, та закритої, яка призначена для правоохоронців.

База даних містить понад 129 000 записів. Близько 36 000 із них стосуються саме активів, які передано в управління АРМА. 829 записів стосуються заходів із проведення оцінки вартості активів і 1144 записи — конкурсних відборів управителів. 117 записів відносяться до договорів управління та містять дані про суми доходів, які управителі перераховують до бюджету, 500 записів стосуються активів, проданих на торгах, та ще 500 записів — заходів з управління грошовими коштами, враховуючи суми розміщених коштів та нарахованих відсотків.

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Згідно з повідомленням, відкриття реєстру відповідає політиці відкритих даних і практиці європейських офісів із розшуку та управління незаконними активами (ARO/AMO).

За словами голови АРМА Олени Думи, публічний режим функціонування реєстру дозволяє різноманітним цільовим аудиторіям оперативно отримати інформацію, що відбувається з тим або іншим активом.

«Зокрема, хто розслідує кримінальну справу, ким і коли накладено арешт, як АРМА управляє майном, на яку суму воно оцінене, за скільки продане на торгах, за яким договором передане управителю та скільки коштів надійшло до бюджету від управління», — повідомила вона.

У АРМА додали, що через відкриття реєстру демонструють відкритість до співпраці з потенційними управителями, відкривають для них простір для інвестицій, а також очікують зростання попиту на арештоване майно та відповідне збільшення надходжень до бюджету.