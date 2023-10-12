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12 жовтня 2023, 16:35 Читать на русском

Інвестфонд російських мільярдерів Фрідмана та Авена зафіксував рекордний збиток на майже $8 мільярдів

Зареєстрований у Люксембурзі фонд LetterOne, який керує закордонними активами російського мільярдера Михайла Фрідмана та його партнерів, за підсумками 2022 року зафіксував чистий збиток у розмірі $7,85 млрд, порівняно із прибутком на $4,56 млрд у 2021 році. Про це повідомляє російська редакція Forbes.

Зареєстрований у Люксембурзі фонд LetterOne, який керує закордонними активами російського мільярдера Михайла Фрідмана та його партнерів, за підсумками 2022 року зафіксував чистий збиток у розмірі $7,85 млрд, порівняно із прибутком на $4,56 млрд у 2021 році.
Фото: pixabay.com

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За даними звітності фонду за 2022 рік, чиста вартість його активів упала до $18,65 млрд — найнижчого показника з моменту створення LetterOne.

Зокрема, впала вартість усіх ключових активів, за винятком акцій турецького оператора стільникового зв’язку Turkcell. Найбільший збиток через переоцінку вартості принесли вкладення у фонди private equity — $2,47 млрд і частка в німецькій нафтогазовій компанії Wintershall Dea — $2,33 млрд.

Сумарний збиток становив $7,85 млрд. Це найбільший річний збиток у фінансовій історії LetterOne. До цього найгіршим роком був 2014 рік — тоді фонд зафіксував збитки у розмірі $6,1 млрд.

У результаті вартість чистих активів LetterOne за 2022 рік зменшилася з $26,78 млрд до $18,65 млрд. З моменту створення фонду у 2013 році вартість його активів вперше впала нижче за позначку $20 млрд.

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При цьому на кінець 2013 року капітал LetterOne становив $30,62 млрд. Тобто за дев'ять років вартість чистих активів фонду Фрідмана та партнерів знизилася на 39%.

Фонд LetterOne було створено у червні 2013 року після закриття угоди з продажу консорціумом «Альфа-груп» Фрідмана та партнерів 25% акцій нафтової компанії ТНК-BP державному нафтовому холдингу «Роснєфть».

Тоді ж, у червні 2013 року, акціонери «Альфа-груп» надали LetterOne кошти для інвестування у розмірі $15,36 млрд. Крім того, протягом 2013 року інвестиційний фонд отримав частки «Альфа-груп» у телекомунікаційних операторах — Vimpelcom та Turkcell.

Спочатку співвласниками LetterOne були Міхайло Фрідман, Гєрман Хан, Олексій Кузьмічов, Пьотр Авєн та їхні молодші партнери. У березні 2022 року всі четверо вийшли зі складу ради директорів інвестиційного фонду. Потім Хан і Кузьмічов передали свої частки в LetterOne молодшому партнеру Андрію Косогову, який не потрапив під санкції.

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LetterOne володіє активами в енергетиці (частка в німецькій нафтогазовій компанії Wintershall Dea та кількох стартапах), телекомунікаціях (частка у VEON — колишній Vimpelcom, Tukcell та декількох стартапах), роздрібній торгівлі (частка в іспанській торговій мережі Dia та британській мережі здорового харчування Holland&Barrett), медицині (частки в кіпрській фармацевтичній компанії Remedica, американському сервісі з догляду за тваринами DestinationPet та ін.), а також портфелем цінних паперів та інвестиціями у фонди private equity.

Оскільки інвестиційний фонд володіє частками в різних компаніях, його фінансовий результат насамперед залежить від переоцінки ринкової вартості активів.

Джерело: Мінфін
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