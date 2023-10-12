У справі Фрідмана суд арештував активи ще одного оператора — lifecell

Серед арештованих судом активів, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, окрім «Київстар», є ще один мобільний оператор — lifecell. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Києва від 4 жовтня, яка є в розпорядженні ЕП.

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Деталі

Раніше повідомлялось, що рішення суду стосувалось 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють, як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Загальна вартість арештованих активів становила понад 17 млрд грн.

Тоді за даними співрозмовників ЕП у правоохоронних органах, серед арештованих активів були 100% ПрАТ «Київстар», які контролюються цими олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd… А також належні вже самому «Київстару» частки в інших компаніях, зокрема ТОВ «Хелсі Україна» (HELSI.me — сервіс запису до лікарів та зберігання медичних даних).

Однак, як свідчить ухвала суду, насправді найбільшим арештованим активом виявились 100% статутного капіталу ТОВ «Лайфселл» вартістю майже 13 млрд грн, які належать іноземній юридичній особі Lifecell Ventures Cooperatief.

У матеріалах справи, яка розглядалась за клопотанням прокурора Офісу генерального прокурора (Служба безпеки України підозрює Фрідмана у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 110−2 ККУ) йдеться, що Фрідман, Авен та Косогов через компанію LetterOne володіють акціями турецької компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., яка є власником українського оператора у звʼязку lifecell.

У lifecell відповіді на запит не надали.

Арешт Пейселл

Крім того, суд наклав арешт на 100% ТОВ «Пейселл», яка належить мобільному оператору і через яку здійснюється поповнення абонентських рахунків lifecell. Також були арештовані корпоративні права ТОВ «Укртауер» (оператор вишок, систем внутрішнього покриття у бізнес-центрах, ТРЦ та готелях), який є дочірньою компанією турецького холдингу Turkcell.

До арештованих активів підсанкційних росіян також потрапили:

ПрАТ « С К Альфа Страхування» (95,2% статутного капіталу вартістю 104,7 млн грн);

Страхування» (95,2% статутного капіталу вартістю 104,7 млн грн); ТОВ «Альфа-Лізинг» (100% вартістю 584,3 млн грн);

ТОВ «Паритет фінанс» (100% вартістю 14 млн грн);

ТОВ «Сенс Діджитал» (100% вартістю 20 млн грн);

ТОВ «Київстар.Тех» (100% вартістю 111 млн грн);

ТОВ «Вимпелком Глобал Сервіс Україна» (100% вартістю 804,9 млн грн);

ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (100% вартістю 21,4 млн грн);

ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (100% вартістю 8,8 млн грн) та інші.

В СБУ вважають, що арешт цього майна не дозволить російським власникам «переписати» його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України.

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