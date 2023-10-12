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12 жовтня 2023, 8:49 Читать на русском

У справі Фрідмана суд арештував активи ще одного оператора — lifecell

Серед арештованих судом активів, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, окрім «Київстар», є ще один мобільний оператор — lifecell. Про це йдеться в ухвалі Шевченківського районного суду Києва від 4 жовтня, яка є в розпорядженні ЕП.

Серед арештованих судом активів, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, окрім «Київстар», є ще один мобільний оператор — lifecell.
Фото: epravda.com.ua

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Деталі

Раніше повідомлялось, що рішення суду стосувалось 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють, як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Загальна вартість арештованих активів становила понад 17 млрд грн.

Тоді за даними співрозмовників ЕП у правоохоронних органах, серед арештованих активів були 100% ПрАТ «Київстар», які контролюються цими олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd… А також належні вже самому «Київстару» частки в інших компаніях, зокрема ТОВ «Хелсі Україна» (HELSI.me — сервіс запису до лікарів та зберігання медичних даних).

Однак, як свідчить ухвала суду, насправді найбільшим арештованим активом виявились 100% статутного капіталу ТОВ «Лайфселл» вартістю майже 13 млрд грн, які належать іноземній юридичній особі Lifecell Ventures Cooperatief.

У матеріалах справи, яка розглядалась за клопотанням прокурора Офісу генерального прокурора (Служба безпеки України підозрює Фрідмана у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 110−2 ККУ) йдеться, що Фрідман, Авен та Косогов через компанію LetterOne володіють акціями турецької компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., яка є власником українського оператора у звʼязку lifecell.

У lifecell відповіді на запит не надали.

Арешт Пейселл

Крім того, суд наклав арешт на 100% ТОВ «Пейселл», яка належить мобільному оператору і через яку здійснюється поповнення абонентських рахунків lifecell. Також були арештовані корпоративні права ТОВ «Укртауер» (оператор вишок, систем внутрішнього покриття у бізнес-центрах, ТРЦ та готелях), який є дочірньою компанією турецького холдингу Turkcell.

До арештованих активів підсанкційних росіян також потрапили:

  • ПрАТ «С К Альфа Страхування» (95,2% статутного капіталу вартістю 104,7 млн грн);
  • ТОВ «Альфа-Лізинг» (100% вартістю 584,3 млн грн);
  • ТОВ «Паритет фінанс» (100% вартістю 14 млн грн);
  • ТОВ «Сенс Діджитал» (100% вартістю 20 млн грн);
  • ТОВ «Київстар.Тех» (100% вартістю 111 млн грн);
  • ТОВ «Вимпелком Глобал Сервіс Україна» (100% вартістю 804,9 млн грн);
  • ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (100% вартістю 21,4 млн грн);
  • ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (100% вартістю 8,8 млн грн) та інші.

В СБУ вважають, що арешт цього майна не дозволить російським власникам «переписати» його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
mlp711141
mlp711141
12 жовтня 2023, 10:32
#
Значит минеральные воды «Миргородская» и «Моршинская» могут исчезнуть с рынка Украины? А номера мобильных операторов пополнять сможем только через банк?
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0
nitrolog
nitrolog
12 жовтня 2023, 11:20
#
Вони заарештовані вже давно і щось не зникає водичка
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