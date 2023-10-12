Прем'єр прогнозує, що інфляція в Україні у 2023 році не перевищуватиме 8-9%

Інфляція в Україні у 2023 році знизиться до 9% або нижче з 26,6% минулого року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на відкритті Київського міжнародного економічного форуму в четвер, 12 жовтня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Маємо інфляцію приблизно 8−9% за рік. Переконаний, що не буде вищою», — сказав глава уряду.

За його словами, після спаду на 29,1% зростання ВВП цього року становило «3%+».

«Дефіцит (бюджету) все ще залишається 20% ВВП, але ми знайшли, як його компенсувати: якщо торік було отримано $32 млрд грантів і пільгових кредитів, то цього року очікуємо отримати $42 млрд без військової підтримки та інших гуманітарних внесків», — зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що інфляція у вересні 2023 року сповільнилася до 7,1% в річному вимірі.

Наприкінці липня НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2023 рік із 14,8% до 10,6%, проте минулого тижня заявив про плани подальшого його перегляду в бік зниження.

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