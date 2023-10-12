Дефіцит бюджету наступного року складе близько 21% ВВП. Україна потребуватиме $42 мільярди — Шмигаль

Наступного року Україна потребуватиме близько $42 млрд фінансової підтримки, щоб закрити дефіцит бюджету. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у своєму виступі на щорічних осінніх зборах МВФ та Групи Світового банку.

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За словами очільника уряду, міжнародна підтримка — один з основних факторів, що допоміг Україні вистояти проти повномасштабної російської агресії. При цьому дефіцит бюджету наступного року складе близько 21% ВВП.

«Розраховуємо на підтримку партнерів, яка дозволить Уряду виконувати основні соціальні зобов’язання: виплачувати пенсії, зарплати лікарям та вчителям, допомагати тим, кому росія зруйнувала домівки», — зазначив Шмигаль.

Він також заявив, що наразі всі зібрані податки направляються на безпеку й оборону, і саме на приватному секторі тримається українська армія.

«Вдячний усім країнам-партнерам та міжнародним фінансовим організаціям, за підтримку, яку вони надали нам протягом повномасштабної війни», — підсумував прем'єр.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що МВФ прогнозує збільшення загального державного боргу охопленої війною України цього року до 88,1% від ВВП країни.

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