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8 жовтня 2023, 9:20 Читать на русском

Українці почали менше цікавитися роботою за кордоном — дослідження

Кількість відгуків від українців на роботу за кордоном, станом на 2023 рік скоротилась вдвічі порівняно із довоєнним часом. Про це йдеться у результатах дослідження OLX Робота, пише NV.

Кількість відгуків від українців на роботу за кордоном, станом на 2023 рік скоротилась вдвічі порівняно із довоєнним часом.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Станом на серпень 2021 року, кількість опублікованих вакансій становила майже 4 900, а кількість відгуків на одне оголошення — 8.

З початком повномасштабного вторгнення багато співгромадян виїхало за межі України, тому у 2022 році кількість оголошень про роботу закордоном збільшилась на 39%.

У 2023 році можна простежити поступове повернення українців додому. А ті, хто тимчасово залишився за кордоном — призвичаїлись шукати роботу на місцевих ресурсах.

Так, на ресурсі OLX Робота у Польщі кількість вакансій складає майже 175 тисяч, кількість відгуків на них — 4,3 мільйона.

У Румунії число пропозицій роботи — 41 тисяча, кількість відгуків від користувачів 724 тисячі. Тому, станом на серпень 2023 року, кількість вакансій закордоном на українському сайті скоротилась на 45% у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Читайте: Безліч вакансій та брак кадрів: що відбувається на ринку праці в Україні (дослідження)

Найбільш популярні професії закордоном

Найбільш популярні професії закордоном серед пошукачів: водій, будівельник, пакувальник, няня та доглядальниця. А на професію зварювальника відгукнулось майже у 4 рази менше, не дивлячись на те, що медіанна зарплатня вища за середню на 33% і складає 83 000 грн.

Такий високий рівень зарплатні зумовлений дефіцитом кадрів, враховуючи, що найчастіше зварювальниками є саме чоловіки, які не мають змоги виїхати за кордон. Адже, до повномасштабного вторгнення, українські зварювальники мали великий попит серед закордонних роботодавців.

Рівень зарплат

Разом з попитом змінився і рівень зарплат серед пропозицій роботи за кордоном. Станом на 2021 рік медіанна зарплатня становила 36 500 грн, у 2022 році вона зросла трохи більше, ніж на 2 000 грн.

Вже у 2023 році медіанна заробітна платня значно зросла, у порівнянні з двома попередніми роками, і становить 48 500 грн. Одним із найбільших чинників стала суттєва зміна курсу гривні зі співвідношенням до курсу іноземної валюти.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Moonlighter
Moonlighter
8 жовтня 2023, 9:59
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Интересно что в голове у авторки оригинальной статьи. Сюда же можно было бы добавить, что украинцы стали реже ездить в Крым. Вай нот?
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Dmitrik7
Dmitrik7
8 жовтня 2023, 11:05
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По сварщикам тоже интересное наблюдение. К чему бы?
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kadaad1988
kadaad1988
8 жовтня 2023, 11:24
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36 тыс. гривень зарабатывает уборщица в Англии работая по три часа три раза в неделю… Так кто поведется на такой уровень оплаты труда?
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