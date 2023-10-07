Суд арештував активи трьох російських олігархів на понад 17 мільярдів

Суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Вони входять до оточення путіна та причетні до «схем» масштабного фінансування збройної агресії рф. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії.

Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн.

Заблоковані активи

Серед заблокованих активів:

фінансові та страхові компанії,

підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ,

заводи мінеральних вод.

«Арешт цього майна не дозволить російським власникам „переписати“ його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України», — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману, який причетний до фінансування війни проти України.

За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення рф він «влив» близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресора.

Серед них — «Тульський патронний завод», який виробляє набої, а також «Уральський оптико-механічний завод імені Яламова», де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів рф.

Також він залучив власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком «армия россии», яка постачається окупантам на передову.

Разом з цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань рф, які воюють в Україні.

Наразі підозрюваний разом зі своїми бізнес-партнерами перебуває за межами України.

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