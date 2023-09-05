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5 вересня 2023, 16:32 Читать на русском

СБУ повідомила про підозру російському мільярдеру Фрідману

Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману, який причетний до фінансування війни проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману, який причетний до фінансування війни проти України.
Фото: weukraine.tv

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За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення рф він «влив» близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресора.

Серед них — «Тульський патронний завод», який виробляє набої, а також «Уральський оптико-механічний завод імені Яламова», де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів рф.

Для фінансування загарбницьких «проєктів» кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму «Альфа-Груп».

Також він залучив власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком «армия россии», яка постачається окупантам на передову.

Разом з цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань рф, які воюють в Україні.

Крім того, страхові компанії фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті.

Також російський олігарх забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дозволило йому провести підконтрольний спецслужбі рф мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України.

Підозру складено за ч. 3 ст. 110−2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою).

«Наразі підозрюваний переховується від правосуддя за кордоном. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна», — йдеться у повідомленні.

Джерело: Мінфін
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