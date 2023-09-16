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16 вересня 2023, 16:01 Читать на русском

Велика Британія закрила справу проти російського мільярдера Фрідмана

Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) припинило розслідування щодо російського мільярдера Михайла Фрідмана, якого звинувачували в ухиленні від накладених санкцій. Про це речник NCA повідомив агентству Bloomberg.

Національне агентство боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA) припинило розслідування щодо російського мільярдера Михайла Фрідмана, якого звинувачували в ухиленні від накладених санкцій.
Фото: inlviv.in.ua

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«NCA може підтвердити, що не вживатиме подальших заходів щодо Михайла Фрідмана на підставі ордера, виданого в Athlone House (особняк Фрідмана, — ред.) у грудні 2022 року», — сказав представник агентства.

За його словами, водночас триває розслідування щодо пов'язаних з цим підозрюваних, які підпадають під ширше розслідування.

В агентстві зазначили, що Фрідман відмовився від коментарів.

Нагадаємо

У квітні 2023 року повідомлялось, що Британія припинила розслідування за двома з трьох звинувачень проти російського мільярдера Фрідмана.

Раніше «Мінфін» писав, що у грудні 2022 року понад 50 офіцерів прийшли в особняк Фрідмана вартістю 65 млн фунтів стерлінгів ($81,1 млн) на півночі Лондона та заарештували 58-річного російського бізнесмена. Також правоохоронці вилучили цифрові пристрої та значну кількість готівки.

Крім того, затримали ще двох осіб. 35-річний чоловік, який працював у цьому будинку, був затриманий неподалік за підозрою у відмиванні грошей та перешкоджанні офіцеру NCA. Він виходив з будинку з сумкою, в якій було виявлено тисячі фунтів стерлінгів готівкою.

Інший чоловік, віком 39 років, колишній бойфренд теперішньої партнерки бізнесмена, був заарештований у своєму будинку в Пімліко, Лондон, за відмивання грошей та змову з метою шахрайства.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
16 вересня 2023, 16:47
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Бабло решает всё.
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