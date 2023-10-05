Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України до 3,5% у 2023 році

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

5 жовтня 2023, 14:54 Читать на русском

Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України до 3,5% у 2023 році

Світовий банк очікує зростання ВВП в Україні цьогоріч на 3,5%, а не 2%, як прогнозувалось у червні, йдеться в економічному огляді регіону.

Світовий банк очікує зростання ВВП в Україні цьогоріч на 3,5%, а не 2%, як прогнозувалось у червні, йдеться в економічному огляді регіону.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПрогноз Світового банкуЗгідно із прогнозом, завдяки більш стабільному постачанню електроенергії, збільшенню державних витрат, постійній підтримці донорів, кращому врожаю та переорієнтації частини експорту на західні кордони — економіка України зросте цього року, ймовірно, на 3,5% після падіння на 29,1% у 2022 році, через вторгнення росії.
Фото: depositphotos

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Прогноз Світового банку

Згідно із прогнозом, завдяки більш стабільному постачанню електроенергії, збільшенню державних витрат, постійній підтримці донорів, кращому врожаю та переорієнтації частини експорту на західні кордони — економіка України зросте цього року, ймовірно, на 3,5% після падіння на 29,1% у 2022 році, через вторгнення росії.

Прискорення зростання у регіоні Європи та Центральної Азії загалом відображає поліпшення прогнозів для України, яка зазнала впливу війни, країн Центральної Азії, Туреччини та росії.

Читайте: МВФ очікує зростання економіки України у 2023 році близько 3%

Очікується, що обсяг регіонального виробництва, за виключенням росії та України, зросте на 3% у 2023 році. Проте, темпи зростання залишаються низькими порівняно з довгостроковими середніми показниками до пандемії. Загалом очікується, що зростання в половині країн регіону Європи та Центральної Азії у 2023 році буде повільнішим або майже не зміниться порівняно з 2022 роком.

Світовий банк очікує, що у 2024−2025 роках зростання становитиме 2,6% на рік на тлі слабкого росту в Європейському Союзі, високого рівня інфляції, більш суворих фінансових умов та наслідків російського вторгнення в Україну.

Читайте: Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України

«Потрясіння від вторгнення росії в Україну, криза вартості життя та кліматичні ризики — все це створює значні виклики в Європі та Центральній Азії», — сказала Антонелла Бассані, віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу.

Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

Пройти опитування

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
5 жовтня 2023, 15:41
#
«673="222″ data-gtm-vis-has-fired1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen1698882673="222″ data-gtm-vis-total-visible-time1698882673="100″ itemprop="articleBody» style="padding: 0px; margin: 0px; box-sizing: border-box; font-family: roboto, sans-serif; color: rgb (45, 45, 45); font-size: 16px; background-color: rgb (255, 255, 255); text-align: center;">«

Що це? ІТ-к виклав код данної статті?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами