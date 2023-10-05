Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України до 3,5% у 2023 році

Згідно із прогнозом, завдяки більш стабільному постачанню електроенергії, збільшенню державних витрат, постійній підтримці донорів, кращому врожаю та переорієнтації частини експорту на західні кордони — економіка України зросте цього року, ймовірно, на 3,5% після падіння на 29,1% у 2022 році, через вторгнення росії.

Прискорення зростання у регіоні Європи та Центральної Азії загалом відображає поліпшення прогнозів для України, яка зазнала впливу війни, країн Центральної Азії, Туреччини та росії.

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Очікується, що обсяг регіонального виробництва, за виключенням росії та України, зросте на 3% у 2023 році. Проте, темпи зростання залишаються низькими порівняно з довгостроковими середніми показниками до пандемії. Загалом очікується, що зростання в половині країн регіону Європи та Центральної Азії у 2023 році буде повільнішим або майже не зміниться порівняно з 2022 роком.

Світовий банк очікує, що у 2024−2025 роках зростання становитиме 2,6% на рік на тлі слабкого росту в Європейському Союзі, високого рівня інфляції, більш суворих фінансових умов та наслідків російського вторгнення в Україну.

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«Потрясіння від вторгнення росії в Україну, криза вартості життя та кліматичні ризики — все це створює значні виклики в Європі та Центральній Азії», — сказала Антонелла Бассані, віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії.

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