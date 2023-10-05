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5 жовтня 2023, 12:40 Читать на русском

МВФ підтримує рішення НБУ про відмову від фіксованого курсу гривні

Міжнародний валютний фонд підтримує рішення НБУ з 3 жовтня перейти від режиму фіксованого курсу гривні до режиму його керованої гнучкості. Про це заявив заступник голови місії МВФ в Україні Натан Епштейн на брифінгу в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Міжнародний валютний фонд підтримує рішення НБУ з 3 жовтня перейти від режиму фіксованого курсу гривні до режиму його керованої гнучкості.
Фото: НБУ

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Він вважає, що це ще більше підтримає стійкість економіки і валютного ринку.

«Здатність керувати обмінним курсом таким чином, щоб мінімізувати коливання, здалася нам важливим кроком уперед», — зазначив Епштейн.

Він нагадав, що в рамках програми НБУ наприкінці червня затвердив підтриману Фондом стратегію нормалізації своєї грошово-кредитної політики та валютної політики, що передбачає послаблення валютного контролю, а також поступове підвищення гнучкості обмінного курсу та, зрештою, повернення його до системи таргетування інфляції.

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На думку заступника голови місії, необхідні для відмови від фіксованого курсу умови було виконано, насамперед, зниження інфляції, більш сильну позицію міжнародних резервів і стабільність на валютному ринку.

Загалом Епштейн відзначив довіру, яку вдалося завоювати Нацбанку в управлінні грошово-кредитною та валютною політикою під час війни.

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Представники МВФ також висловили задоволення активним діалогом між НБУ та Міністерством фінансів і його результатами, які не ставлять під сумнів незалежність центрального банку.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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