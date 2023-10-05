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5 жовтня 2023, 10:16 Читать на русском

Профспілки наполягають на встановленні мінімальної зарплати в Україні на рівні 9,2 тисячі

Профспілки наполягають на підвищенні мінімальної зарплати в Україні на 2024 рік до фактичного прожиткового мінімуму, з урахуванням прогнозного рівня інфляції. Про це пише ЕП з посиланням на заяву Федерації профспілок.

Профспілки наполягають на підвищенні мінімальної зарплати в Україні на 2024 рік до фактичного прожиткового мінімуму, з урахуванням прогнозного рівня інфляції.
Фото: depositphotos

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Розрахунки Федерації

За попередніми розрахунками профспілок, прожитковий мінімум у 2024 році становитиме 9257 грн. У той час як мінімальна зарплата наступного року, відповідно до проєкту держбюджету, складе 8 тис. гривень.

«Проєктом закону України „Про Держбюджет України на 2024 рік“ знову передбачено занижені розміри основних державних соціальних стандартів та гарантій», — йдеться в заяві.

Як вважають в профспілках, економічні умови, що складають в Україні, дозволяють здійснити підвищення «мінімалки», яке б відповідало принаймні прожитковому рівню.

«Бізнес поступово адаптується до війни, прибуток діючих українських банків у січні-липні 2023 року становив 83,2 млрд грн, що у 24,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року (3,4 млрд грн). Економіка „поставлена на воєнні рейки“ та працює на Перемогу, кожен працівник робить свій вклад в її наближення», — наголошується в заяві.

Читайте: Стали відомі можливі варіанти мінімальної зарплати на 2024 рік

У профспілках нагадують, що невідповідна оплата праці в Україні ще кілька років тому призвела до критичного відтоку кваліфікованих кадрів з України. А війна ще більше посилила ці тенденції, коли мільйони українців виїхали за кордон.

«Ще до поширення коронавірусу ми спільно зазначали, що брак кваліфікованих робочих рук є одним з ключових бар'єрів для динамічного розвитку нашої держави. Невже зараз, коли сотні тисяч українських робітників пішли на фронт боронити країну, ті, що лишилися, працюють на межі своїх сил, а мільйони членів їх сімей виїхали за кордон, ми не усвідомлюємо, що низькі зарплати сьогодні — це неповернення наших з вами співвітчизників завтра?», — йдеться в заяві.

Читайте: Проєкт бюджету-2024: Мінфін анонсував підвищення мінімальної зарплати

У профспілках нагадують, що мінімальну заробітну плату вже заморожували на 2023 рік, і вона досі залишається на рівні жовтня 2022 року — 6700 грн. Посадовий оклад працівника 1-ого тарифного розряду був заморожений взагалі на рівні грудня 2021 року — 2893 грн. Було також призупинено індексацію грошових доходів населення.

Тоді як прожитковий мінімум для працездатних осіб у цінах серпні цього року вже становив 8015 грн.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Міністерство фінансів закладає у проєкт закону «Про державний бюджет на 2024 рік» підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня до 7 100 грн, а з 1 липня 2024 року — до 8 000 грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
5 жовтня 2023, 10:32
#
Профсоюзы зто кто? Напишите хоть кто-то состоит в профсоюзе и платит вхносы.А что комсомол думает?
+
0
yarg
yarg
5 жовтня 2023, 13:01
#
Я в 3 крупных банках работал — везде профсоюзы были.
а что не так ?
+
+60
mantis05
mantis05
5 жовтня 2023, 10:40
#
Та хоть по 300 тыщ) гиперинфляция всё стерпит
+
0
yarg
yarg
5 жовтня 2023, 13:03
#
Да. это первый результат «отпускания курса»
+
+42
JWT
JWT
5 жовтня 2023, 10:47
#
«Бізнес поступово адаптується до війни, прибуток діючих українських банків у січні-липні…» те що у банків надприбутки не означає, що інший бізнес цвіте і пахне. Бізнес не адаптується, він виживає.
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
5 жовтня 2023, 10:53
#
Вот только где работа и рабочие места?
+
0
yarg
yarg
5 жовтня 2023, 13:02
#
Страшный дефицит кадров.
проблема уже давно - не работа, а работники .И сейчас она очень обострилась.
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