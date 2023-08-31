Стали відомі можливі варіанти мінімальної зарплати на 2024 рік

Федерація профспілок України оприлюднила пропозиції центральних органів влади та профспілок щодо визначення розміру мінімальної зарплати на 2024 рік. Про це повідомляє колишня очільниця Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

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Можливі варіанти мінімальної зарплати

Міністерство фінансів пропонує, щоб прогнозний розмір мінімальної заробітної плати:

з 1 січня 2024 року становив 7 100 грн, з 1 липня 2024 року — 8 000 грн;

з 1 січня 2025 року — 8 370 грн;

з 1 січня 2026 року — 8 956 грн.

Також Мінфін зазначає, що у граничних обсягах видатків на 2024 рік видатки на оплату праці працівників державних органів визначено на рівні, передбаченому у держбюджеті на 2023 рік (без змін), окрім органів сектору безпеки і оборони.

Тому розподіл доведених граничних обсягів необхідно здійснювати відповідно до умов оплати праці, визначених на 2023 рік.

Міністерством економіки України пропонується встановити розмір мінімальної заробітної плати (середньозважений) у 2024 році на рівні 7 554 грн.

Прогноз НБУ

Нацбанк прогнозує, що мінімальна заробітна плата (у середньому за рік) становитиме 7 665 грн у 2024 році та 8 200 грн — у 2025 році.

«До 15 вересня 2023 року, коли уряд має подати до Верховної Ради проєкт державного бюджету на наступний рік, залишилося чекати не довго. Тоді й дізнаємося про закладені в нього параметри соцстандартів», — зазначила Южаніна.