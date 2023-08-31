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31 серпня 2023, 9:00 Читать на русском

Стали відомі можливі варіанти мінімальної зарплати на 2024 рік

Федерація профспілок України оприлюднила пропозиції центральних органів влади та профспілок щодо визначення розміру мінімальної зарплати на 2024 рік. Про це повідомляє колишня очільниця Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

Федерація профспілок України оприлюднила пропозиції центральних органів влади та профспілок щодо визначення розміру мінімальної зарплати на 2024 рік.
Фото: pixabay.com

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Можливі варіанти мінімальної зарплати

Міністерство фінансів пропонує, щоб прогнозний розмір мінімальної заробітної плати:

  • з 1 січня 2024 року становив 7 100 грн, з 1 липня 2024 року — 8 000 грн;
  • з 1 січня 2025 року — 8 370 грн;
  • з 1 січня 2026 року — 8 956 грн.

Також Мінфін зазначає, що у граничних обсягах видатків на 2024 рік видатки на оплату праці працівників державних органів визначено на рівні, передбаченому у держбюджеті на 2023 рік (без змін), окрім органів сектору безпеки і оборони.

Тому розподіл доведених граничних обсягів необхідно здійснювати відповідно до умов оплати праці, визначених на 2023 рік.

Міністерством економіки України пропонується встановити розмір мінімальної заробітної плати (середньозважений) у 2024 році на рівні 7 554 грн.

Прогноз НБУ

Нацбанк прогнозує, що мінімальна заробітна плата (у середньому за рік) становитиме 7 665 грн у 2024 році та 8 200 грн — у 2025 році.

«До 15 вересня 2023 року, коли уряд має подати до Верховної Ради проєкт державного бюджету на наступний рік, залишилося чекати не довго. Тоді й дізнаємося про закладені в нього параметри соцстандартів», — зазначила Южаніна.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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gorobezus
gorobezus
31 серпня 2023, 9:16
#
Выродки поднимают минималку не для того чтобы мои сограждане больше получали, а для того чтобы побольше содрать налогов с дятлов сидящих на упрощенке. Я бы ограничил зп всех управленцев в Украине до конца войны минималкой. И реалити шоу запустил бы — жизнь налоговика на минималку.
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