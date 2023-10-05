Національний банк розраховує, що учасники валютного ринку за тиждень-два звикнуть до нового курсового режиму. Про це під час Business Breakfast з редакцієюForbes сказав заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, відповідаючи на запитання, як довго ринок звикатиме до нових умов.
За тиждень-два ринок призвичаїться до керованої гнучкості курсу — НБУ
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«Моя особиста оцінка — це тиждень, максимум два», — сказав Ніколайчук.
Він додав, що в разі негативної подачі новин у ЗМІ та нагнітання у соцмережах цей термін може бути дещо довшим.
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Нагадаємо
НБУ оголосив про перехід з 3 жовтня до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. У Нацбанку наголосили, що керована гнучкість курсу відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні
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