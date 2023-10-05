За тиждень-два ринок призвичаїться до керованої гнучкості курсу — НБУ

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НБУ оголосив про перехід з 3 жовтня до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. У Нацбанку наголосили, що керована гнучкість курсу відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні до 24.02.2022 р . За поточного режиму НБУ продовжить ретельно контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому, пояснив регулятор.

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