Естонія виплачуватиме 3600 гривень на місяць українцям із шести областей

Естонська рада у справах біженців впродовж трьох місяців надаватиме грошову допомогу у розмірі 3 600 грн на місяць українцям із шести областей. Про це повідомляється на сайті організації.

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Хто може отримати допомогу

Програма поширюється на жителів із шести областей:

Запорізька,

Донецька,

Луганська,

Харківська,

Херсонська,

Миколаївська.

«Багатоцільова грошова допомога надається на основі оцінки домогосподарства на предмет відповідності соціально-економічним критеріям і критеріям вразливості», — зазначають у фонді.

Як отримати допомогу

Подати заяву на отримання допомоги можна за телефоном і через запит на сайті. Детальніше про це — читайте на сайті організації.

Після остаточного підтвердження на банківський рахунок прийде платіж.

Зазначається, якщо виявиться, що домогосподарство вже отримує аналогічну допомогу від іншого агентства або організації за той самий період, його виключать із програми багатоцільової грошової допомоги Естонської ради у справах біженців.

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