Уряд Швеції запропонував виділити 333 млн шведських крон ($299,7 млн) на спеціальні експортні кредитні гарантії для компаній, що торгують з Україною. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
Швеція закладає до бюджету $300 млн на гарантії компаніям, які торгують з Україною
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Що відомо
Відповідну ініціативу внесено до проєкту бюджету Швеції на 2024 рік. Документ очікує на погодження, уточнюють у міністерстві.
«Для українських та шведських компаній гарантії ЕКА Швеції означають безпечніші умови для доставлення важливих товарів в Україну, захищеність інвестицій та компенсації у разі форс-мажору. Тобто бізнесу не доведеться одноосібно нести весь ризик в угодах з Україною, а відповідно шведські компанії охоче заходитимуть на український ринок. Ми дуже сподіваємось, що це рішення підтримає Ріксдаг», — прокоментувала міністр економіки Юлія Свириденко.
У міністерстві нагадують, що раніше експортно-кредитні агенції Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії, Японії підтвердили участь у страхуванні політичних ризиків для роботи своїх компаній в Україні. Зокрема, вони надають гарантії під такі види ризиків — політичне насильство, неконвертованість та експропріація.
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Також українських та міжнародних інвесторів готова страхувати державна польська Корпорація зі страхування експортних кредитів (KUKE).
Нагадаємо
21 червня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на відкритті Міжнародної конференції з відновлення України (URC 2023) у Лондоні анонсував нову систему страхування воєнних ризиків, яка покликана допомогти глобальним компаніям інвестувати в Україну.
Своєю чергою, голова МЗС Франції Катрін Колонна оголосила про створення механізму страхування інвестицій в Україні від ризиків, повʼязаних із війною, через Французький державний інвестиційний банк.
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Раніше Мінекономіки повідомило, що Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) групи Світового банку почало надавати гарантії страхування воєнних ризиків в Україні. Страхування відбуватиметься з Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE).
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