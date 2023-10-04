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4 жовтня 2023, 8:13 Читать на русском

Пишний: Гривня не «полетіла у космос», НБУ продав валюти стільки, скільки потрібно

Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила «політ у космос» — НБУ для задоволення попиту на ринку продав стільки валюти, скільки потрібно. Про це у фейсбуці написав голова НБУ Андрій Пишний.

Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила «політ у космос» — НБУ для задоволення попиту на ринку продав стільки валюти, скільки потрібно.
Фото: depositphotos

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«Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила «політ у космос», який пророкували російські ІПСО. А якщо врахувати, що ще вчора курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 грн/дол (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася.

Якщо бути точним — до 36,5901 грн/дол. Так, це вище ніж офіційний курс, який діяв учора, але лише на 0,02%", — написав Пишний.

За його словами, зростання попиту на ринку є очікуваним для НБУ.

«Природньо, що валютний ринок намагається протестувати рішучість НБУ. НБУ продав стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити цей попит. І це ще раз підтверджує той факт, що в нас немає «червоних ліній» у частині інтервенцій.

Наша мета — зберегти курсову стійкість. Переконаний, що, коли ринок зрозуміє, що НБУ не планує відпускати гривню у вільне плавання, інтервенції поступово стабілізуються", — додав він.

«Коливання курсу будуть, але в обидва боки і дуже несуттєві. Натомість учасники ринку зможуть поступово пригадати, як це працювати за нормальних умов, а фінансова система та економіка — ліпше адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх шоків», — написав також Пишний.

Читайте: Фіксований курс скасовано: як НБУ ним «керуватиме» та чи девальвує гривня

Передісторія

Національний банк з 3 жовтня скасував фіксований курс та оголосив про перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу. Курс гривні до долара США вже не є фіксованим на рівні 36,56 грн, а «керовано-гнучкий».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 жовтня 2023, 8:19
#
В «космос» не улетела, но команду «на старт» получила.
+
0
Strain
Strain
4 жовтня 2023, 8:40
#
А почему она должна улететь? Границы закрыты. Купить валюту обычным гражданам по прежнему сложно. В отделениях максимум суммы по 400−800 $ даже в крупных городах.
Обменники давно придушили различными ограничениями, что бы они не спекулировали.
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