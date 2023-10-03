Курс валют на 3 жовтня: Долар в обмінниках подорожчав на 17 копійок

У вівторок, 3 жовтня, на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу додав 5 копійок. Євро подешевшало у покупці на 13 копійок, а у продажу додало 1 копійку.

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В обмінниках долар подорожчав на 10 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу. Курс євро втратив 2 копійки у купівлі та додав 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,20 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,80 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,20−38,47, євро — 40,48−40,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,30−38,68 грн/євро.

Угод поки що майже немає, оскільки ринок «перетравлює» інформацію НБУ про зміну правил гри на валютному ринку.

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