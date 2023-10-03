SkyUp отримала дозвіл на чартери до Канади

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines отримала сертифікат, який дозволяє виконувати рейси до Канади. Про це повідомляє пресслужба компанії .

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Що відомо

Сертифікат іноземного перевізника FAOC дозволяє українській авіакомпанії надавати ACMI-послуги та виконувати чартерні рейси з інших країн до Канади.

«Ми надзвичайно вдячні за довіру і цінуємо підтримку, яку надала нам Transport Canada під час процесу затвердження. Раді мати можливість працювати на цьому важливому для нас ринку і запропонувати канадським авіакомпаніям і партнерам свій досвід і потужності для задоволення зростаючого попиту на подорожі», — зазначив генеральний директор SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов.

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Для виконання польотів за міжнародними маршрутами до Канади SkyUp отримав дозволи для дев'ятьох літаків у своєму флоті:

семи бортів Boeing 737−800: UR-SQQ, UR-SQG, UR-SQP, UR-SQC, UR-SQF, UR-SQB, UR-SQO;

двох бортів Boeing 737−700: UR-SQE і UR-SQD.

Також у рамках сертифікації перевізник отримав charter permit (дозвіл на виконання нерегулярних рейсів) та CBSA carrier code (код перевізника від Агентства прикордонних служб Канади).