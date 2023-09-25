SkyUp отримала сертифікат для здійснення польотів до США

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на оперування на території США, йдеться про сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129, повідомляє компанія.

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Дозвіл на польоти

Для польотів у повітряному просторі США дозволи надано чотирьом літакам Boeing 737−800 у флоті авіакомпанії.

В рамках сертифікації компанія отримала дозвіл на провадження господарської діяльності як авіаперевізника на території США (DOT approval), схвалення відповідності вимогам до авіаційної безпеки при повітряних перевезеннях з/до території США (TSA approval) та також специфікацію оперування Part12 (FAA approval).

SkyUp Airline планує розвивати напрямки ACMI-послуг та чартерних рейсів на новому ринку.

Нагадаємо

До 24 лютого 2022-го SkyUp встигла перевезти в Європу 10 з 11 своїх літаків.