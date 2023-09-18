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18 вересня 2023, 16:01 Читать на русском

Акції Evergrande впали на 25% після новин про затримання співробітників

Акції китайського девелопера з найбільшою у світі заборгованістю Evergrande впали після новин про те, що поліція Китаю затримала співробітників його підрозділу з управління активами. На мінімумі котирування обвалилися на 25%, до 0,465 гонконгського долара ($0,06 за поточним курсом). Про це пише Reuters.

Акції китайського девелопера з найбільшою у світі заборгованістю Evergrande впали після новин про те, що поліція Китаю затримала співробітників його підрозділу з управління активами.

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Деталі

Затримання вказують на нове розслідування проти Evergrande, що може погіршити проблеми компанії, пише Reuters. Поліція міста Шеньчжень у суботу, 16 вересня, повідомила, що правоохоронні органи вжили заходів щодо низки співробітників Evergrande Financial Wealth Management, зокрема Ду Ляна, якого у 2021 році називали генеральним директором підрозділу Evergrande з управління активами. У заяві поліції не було зазначено ні кількості затриманих, ні пред'явлених їм звинувачень.

Evergrande Financial Wealth Management 31 серпня повідомила, що процес реалізації активів компанії триває не так, як очікувалося, і кошти не було отримано. Тому компанія не змогла зробити виплати за борги за той місяць, передає The Wall Street Journal.

Падіння акцій

На тлі новин про затримання знизилися акції та інших китайських девелоперів. Галузевий індекс втратив понад 2%, зазначає Bloomberg.

Нагадаємо

Evergrande оголосила дефолт у 2021 році. У період з 21 березня 2022 року до 27 серпня 2023 року торги акціями забудовника в Гонконгу було припинено. 28 серпня, тобто першого дня торгів після 17-місячної паузи, котирування Evergrande впали майже на 87%. Надалі папери зберігали екстремальну волатильність — так, на торгах 6 вересня папери подорожчали більш ніж на 80%.

Загальна сума зобов'язань компанії на кінець червня цього року становила 2,39 трлн юанів ($327,8 млрд. поточного курсу). Планувалося, що рішення щодо реструктуризації боргу буде ухвалено у вересні, проте Evergrande раніше цього місяця перенесла термін на жовтень. У компанії пояснили це бажанням дати власникам боргових зобов'язань більше часу на план реструктуризації.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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preyvanamor
preyvanamor
18 вересня 2023, 16:23
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Свого часу борг греків в 300 млрд. сильно підкосив весь ЄС. греки по сьогодні розгрібають.
подивлюсь, як тепер борг в 300 млрд. вплине на весь китай…
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