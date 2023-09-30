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30 вересня 2023, 17:01 Читать на русском

Інфляція в єврозоні досягла найнижчого рівня за останні два роки

У вересні інфляція в єврозоні знизилися до найнижчого рівня за останні два роки (4,3%), що є свідченням успішної політики Європейського центрального банку щодо підвищення процентних ставок. Про це повідомляє Reuters.

У вересні інфляція в єврозоні знизилися до найнижчого рівня за останні два роки (4,3%), що є свідченням успішної політики Європейського центрального банку щодо підвищення процентних ставок.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що згідно з даними Євростату, споживчі ціни у 20 країнах, що використовують євро, у вересні зросли на 4,3%, проти 5,2% у серпні, що є найнижчим показником з жовтня 2021 року.

«Ці цифри підтверджують думку про те, що процентні ставки, ймовірно, досягли свого піка в поточному циклі посилення жорсткості монетарної політики», — зазначає агентство.

Крім того, інфляція знизилася в усіх цінових категоріях, а ціни на енергоносії продовжували падати п’ятий місяць поспіль.

Також зазначається, що інфляція в єврозоні ненадовго досягла двозначного показника восени минулого року на тлі поєднання стрімкого зростання цін на енергоносії, постпандемічних перешкод у ланцюгах постачання та високих державних витрат.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в вересні Європейський центральний банк підвищив ключові ставки на 25 базисних пунктів, до рекордних 4,5%.

Базова ставка за кредитами зросла до 4,5%, ставка за депозитами — до 4%, ставка за маржинальними кредитами — до 4,75%.

ЄЦБ заявив, що з метою повернення інфляції до 2% готовий коригувати інструменти.

За прогнозами регулятора, інфляція у єврозоні цьогоріч буде на рівні 5,6%, у 2024 році вона сповільниться до 3,2%, у 2025-му — до 2,1%.

Джерело: Мінфін
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