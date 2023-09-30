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30 вересня 2023, 12:17 Читать на русском

В Україні створять спеціальний Оборонний фонд

В Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці, для створення нових воєнних об'єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про воїнів. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба Офісу президента.

В Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці, для створення нових воєнних об'єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про воїнів.
Фото: president.gov.ua

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«Ресурси фонду — це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватні інвестиції. Фонд буде наповнюватись за рахунок дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів», — зазначив глава держави під час відкриття Форуму оборонних індустрій у Києві.

За словами президента, Україна зацікавлена в локалізації виробництва техніки, необхідної нашій обороні, і кожної з передових оборонних систем, які використовуються воїнами і дають сьогодні Україні найкращі результати на фронті.

«Саме про таку співпрацю у виробництві зброї, таку співпрацю у виробництві техніки, у виробництві снарядів ми вже домовляємося з нашими партнерами», — сказав Зеленський.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
irakez
irakez
30 вересня 2023, 13:08
#
Це все чудово, коли соціальні видатки оплачує хтось ззовні. А що як перестануть? Якщо постане вибір — або оборонний фонд, або соціальні видатки — то не впевнена, який вибір зробить наше совєцьке суспільство.
+
+30
Rubi0
Rubi0
30 вересня 2023, 14:06
#
Суспільство которое 10 лет назад рвалось в ЕС за зарплатами пенсиями пособиями и кружевными труселями, однозначно не захочет становиться Северной Кореей, «пушки вместо масла» проходили уже.
+
0
Kaleso
Kaleso
30 вересня 2023, 14:28
#
Стаємо Афганістаном війна на 50 років ?
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