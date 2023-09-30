В Україні створять спеціальний Оборонний фонд

В Україні буде засновано спеціальний Оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці, для створення нових воєнних об'єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про воїнів. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє пресслужба Офісу президента.

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«Ресурси фонду — це плюс до державних видатків на сферу оборони, оборонне виробництво та приватні інвестиції. Фонд буде наповнюватись за рахунок дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів», — зазначив глава держави під час відкриття Форуму оборонних індустрій у Києві.

За словами президента, Україна зацікавлена в локалізації виробництва техніки, необхідної нашій обороні, і кожної з передових оборонних систем, які використовуються воїнами і дають сьогодні Україні найкращі результати на фронті.

«Саме про таку співпрацю у виробництві зброї, таку співпрацю у виробництві техніки, у виробництві снарядів ми вже домовляємося з нашими партнерами», — сказав Зеленський.