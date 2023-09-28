НАБУ завершило розслідування проти ексголови Нацбанку Шевченка

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

28 вересня 2023, 16:24 Читать на русском

НАБУ завершило розслідування проти ексголови Нацбанку Шевченка

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування проти колишнього голови правління Нацбанку Кирила Шевченка і разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою відкрило матеріали провадження стороні захисту. Про це йдеться на сайті НАБУ.

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування проти колишнього голови правління Нацбанку Кирила Шевченка і разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою відкрило матеріали провадження стороні захисту.
Фото: facebook.com/KyryloShevchenkoCEO

► Читайте«Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Справа проти Шевченка стосується періоду, коли він був головою правління Укргазбанку.

Йому, колишньому заступнику голови правління Укргазбанку Денису Чернишову та ще п'ятьом підозрюваним інкримінують створення злочинної організації, привласнення майна, службове підроблення та легалізацію коштів.

Читайте: Суд дозволив судити заочно ексголову НБУ Кирила Шевченка

НАБУ вважає, що у 2014−2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивні агентські договори із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів. Насправді посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в Укргазбанку або за власною ініціативою, або на вимогу закону. За такою схемою з банку нібито вивели 206 млн грн.

Троє фіктивних агентів визнали вину та пішли на угоду зі слідством, отримавши вироки без тюремного строку. Шевченко свою вину не визнає.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у грудні 2022 року слідча суддя Вищого антикорупційного суду Наталія Мовчан обрала заочне тримання під вартою для ексголови Національного банку України Кирила Шевченка.

6 жовтня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк.

Пізніше Шевченко у Фейсбуці написав, що інформація про оголошення підозри стала для нього несподіваною — він дізнався її зі ЗМІ, перебуваючи за кордоном на лікуванні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами