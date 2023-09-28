НАБУ завершило розслідування проти ексголови Нацбанку Шевченка

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування проти колишнього голови правління Нацбанку Кирила Шевченка і разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою відкрило матеріали провадження стороні захисту. Про це йдеться на сайті НАБУ.

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Що відомо

Справа проти Шевченка стосується періоду, коли він був головою правління Укргазбанку.



Йому, колишньому заступнику голови правління Укргазбанку Денису Чернишову та ще п'ятьом підозрюваним інкримінують створення злочинної організації, привласнення майна, службове підроблення та легалізацію коштів.

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НАБУ вважає, що у 2014−2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивні агентські договори із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів. Насправді посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в Укргазбанку або за власною ініціативою, або на вимогу закону. За такою схемою з банку нібито вивели 206 млн грн.

Троє фіктивних агентів визнали вину та пішли на угоду зі слідством, отримавши вироки без тюремного строку. Шевченко свою вину не визнає.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у грудні 2022 року слідча суддя Вищого антикорупційного суду Наталія Мовчан обрала заочне тримання під вартою для ексголови Національного банку України Кирила Шевченка.

6 жовтня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк.

Пізніше Шевченко у Фейсбуці написав, що інформація про оголошення підозри стала для нього несподіваною — він дізнався її зі ЗМІ, перебуваючи за кордоном на лікуванні.