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12 червня 2023, 13:10 Читать на русском

Суд дозволив судити заочно ексголову НБУ Кирила Шевченка

Вищий антикорупційний суд дозволив заочний процес над колишнім головою Національного банку Кирилом Шевченком, який підозрюється в розтраті бюджетних коштів. Таке рішення суд ухвалив 9 червня, передають Українськi Новини.

Вищий антикорупційний суд дозволив заочний процес над колишнім головою Національного банку Кирилом Шевченком, який підозрюється в розтраті бюджетних коштів.
Фото: facebook.com/KyryloShevchenkoCEO

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9 червня слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього голови правління Укргазбанку, якого разом з іншими особами викрито на протиправній діяльності, яка призвела до завдання збитків державному банку в сумі понад 206 млн грн.

Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті попри активні дії з його боку щодо ухиляння від слідства.

Читайте: ВАКС заочно арештував ексголову НБУ Кирила Шевченка

На сьогодні у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 15 особам.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у грудні 2022 року слідча суддя Вищого антикорупційного суду Наталія Мовчан обрала заочне тримання під вартою для ексголови Національного банку України Кирила Шевченка.

6 жовтня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Національного банку Кирилу Шевченку. Кримінальне провадження проти нього стосується періоду, коли він очолював Укргазбанк.

Пізніше Шевченко у Фейсбуці написав, що інформація про оголошення підозри стала для нього несподіваною — він дізнався її зі ЗМІ, перебуваючи за кордоном на лікуванні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mantis05
mantis05
12 червня 2023, 14:03
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Ага, за рубежом на лечении) сказочник. Там что Лэра с её успешным сыном-трейдером, который курс валюты угадывал 100 из 100 и мед кабинеты вострил, что это чучело…принципиально от арбузива не отличаются. Просто воры.
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