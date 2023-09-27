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27 вересня 2023, 18:40 Читать на русском

У Нідерландах збільшилася кількість працевлаштованих українських біженців

Кількість працюючих українських біженців у Нідерландах зросла порівняно з минулим роком. Про це повідомляє Центральне статистичне бюро Нідерландів, передає «Європейська правда» з посиланням на NOS.

Кількість працюючих українських біженців у Нідерландах зросла порівняно з минулим роком.
Фото: pixabay.com

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Зокрема, зросла кількість українських жінок, що мають роботу у Нідерландах.

Наприкінці 2022 року близько 44% українок були працевлаштовані. Через пів року їх було більш ніж половина. Серед чоловіків також спостерігається зростання, хоча й не таке значне, як серед жінок. 41% чоловіків зараз мають роботу.

Де працюють українці

Половина українців працює у сфері послуг, що включає агентства з працевлаштування. Крім того, багато українців працюють у сфері торгівлі, транспорту та громадського харчування.

Також зазначається, що значна частина біженців змінила роботу протягом року — близько 39%.

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Українці, які опинилися в Нідерландах після повномасштабного російського вторгнення, можуть одразу приступити до роботи. Це ставить їх у виняткове становище, оскільки інші біженці з-поза меж Європейського Союзу не можуть цього зробити.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Новій Зеландії вирішили надавати дозволи на проживання українським біженцям, які прибули за спеціальною візою в рамках програми, яку запустили після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
Rubi0
Rubi0
27 вересня 2023, 19:20
#
Еще раз подтверждает что вернуться тока пенсионеры и предпенсионная категория.
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