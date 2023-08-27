Українські біженці зможуть отримати посвідку на проживання в Новій Зеландії

У Новій Зеландії вирішили надавати дозволи на проживання українським біженцям, які прибули за спеціальною візою в рамках програми, яку запустили після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву уряду.

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Посвідка на проживання

Українці, які отримають спеціальну візу для біженців до 15 березня 2024 року, зможуть отримати посвідку на проживання в Новій Зеландії. Для цього потрібно буде подати заявку.

Візу видавали на 12 місяців. Програму запустили у березні 2022 року, а згодом продовжили ще на рік. За цей час Нова Зеландія видала українцям 1510 спеціальних віз. Уряд припинить приймати заявки після 15 березня 2024 року.

«Багато з тих, хто шукав безпеки тут, у Новій Зеландії, ніколи б не сподівалися залишитися тут надовго, але оскільки війна триває, ми маємо гуманітарне зобов’язання забезпечити їм впевненість», — сказав міністр імміграції Нової Зеландії Ендрю Літтл.