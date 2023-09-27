Біженці з України зможуть отримати статус резидента в Японії

Імміграційне агентство Японії заявило, що з 1 грудня іноземці, які тікають із зон конфлікту, зокрема й з України, матимуть право на отримання статусу довготермінового резидента з робочою візою. Про це пише БізнесЦезор з посиланням на Kyodo.

►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Зміни до закону про імміграцію були розроблені, щоб допомогти отримати дозвіл на проживання особам із зон конфлікту, обставини яких не відповідають вимогам щодо дозволу біженців.

Японія є підписантом Конвенції ООН про біженців 1951 року, яка зобов’язує країни-члени надавати їм захист, проте евакуйовані із України та інших країн зі схожими обставинами не відповідають опису біженців, зазначеному у Конвенції.

За даними Агентства імміграційних служб Японії, станом на 20 вересня в Японії перебував 2091 евакуйований українець, з яких 1931 проживає в Японії за візою «для певної діяльності» протягом одного року.

Дозвіл на їх перебування в Японії надавався міністром юстиції.