Binance розглядає можливість повного виходу з рф — WSJ

Найбільша у світі криптобіржа Binance переоцінює свій російський бізнес, включаючи можливість повного виходу з колись важливого ринку, який перетворився на головний біль. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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«Розглядаються всі варіанти, включаючи повний вихід», — заявив представник компанії в інтерв'ю газеті.

Минулого тижня WSJ повідомила, що Binance допомагає росіянам виводити гроші за кордон — попри те, що у 2022 році компанія заявила, що припинила роботу в країні, виконує вимоги західних санкцій і обмежила торгівлю на своїй платформі в росії.

Пізніше Binance обмежила P2P-торгівлю за участю російських банків, що потрапили під санкції.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Binance вирішила ще більше обмежити російський сервіс P2P-торгівлі. Криптобіржа повідомила користувачам в росії, що вони не можуть обмінювати цифрові токени на іншу валюту, крім рублів.

Обмеження стосуються всіх облікових записів, у тому числі тих, що пройшли розширену верифікацію за адресою за межами рф.