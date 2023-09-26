Які професії найактуальніші та яку зарплату пропонують

Єдиний портал вакансій, який був створений Державною службою зайнятості спільно з шістьма провідними сайтами з пошуку роботи, налічує понад 220 тисяч пропозицій. Про це повідомили у Держслужбі зайнятості.

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Попит на ринку праці

Зазначається, що найбільший попит на ринку праці України, як і до війни, зберігається на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Поступово зростає й рівень оплати праці за відповідними вакансіями, що пропонуються роботодавцями.

Топ-10 професій

продавець-консультант — 9379 вакансій;

менеджер з продажу — 7416;

кухар — 6057 ;

бухгалтер — 5962;

вантажник — 4346;

лікар — 3385;

швачка — 2812;

бариста — 2382;

водій автотранспортних засобів — 2336;

машиніст — 2030.

Яку заробітну плату пропонують

Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях на порталі становить:

продавець-консультант — 50 тис. грн;

менеджер з продажу — 275 тис. грн;

кухар — 55 тис. грн;

бухгалтер — 80 тис. грн;

вантажник — 40 тис. грн;

лікар — 120 тис. грн;

швачка — 50 тис. грн;

бариста — 50 тис. грн;

водій автотранспортних засобів — 60 тис. грн;

машиніст — 66 тис. грн.

Високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах.

У базі даних Державної служби зайнятості станом на 25 вересня 2023 року налічується 65 тисяч актуальних вакансій.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях, що подаються до служби зайнятості, становить 11 тис. гривень, зокрема для:

керівників, менеджерів — 13 тис. гривень;

професіоналів, кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації та устаткування машин — 12 тис. гривень;

працівників сфери торгівлі та послуг — 11 тис. гривень;

кваліфікованих робітників з інструментом — 11 тис. гривень.

Утім, наголошується, що в базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад: