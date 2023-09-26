Єдиний портал вакансій, який був створений Державною службою зайнятості спільно з шістьма провідними сайтами з пошуку роботи, налічує понад 220 тисяч пропозицій. Про це повідомили у Держслужбі зайнятості.
Які професії найактуальніші та яку зарплату пропонують
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Попит на ринку праці
Зазначається, що найбільший попит на ринку праці України, як і до війни, зберігається на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Поступово зростає й рівень оплати праці за відповідними вакансіями, що пропонуються роботодавцями.
Топ-10 професій
- продавець-консультант — 9379 вакансій;
- менеджер з продажу — 7416;
- кухар — 6057 ;
- бухгалтер — 5962;
- вантажник — 4346;
- лікар — 3385;
- швачка — 2812;
- бариста — 2382;
- водій автотранспортних засобів — 2336;
- машиніст — 2030.
Яку заробітну плату пропонують
Максимальний розмір заробітної плати в запропонованих вакансіях на порталі становить:
- продавець-консультант — 50 тис. грн;
- менеджер з продажу — 275 тис. грн;
- кухар — 55 тис. грн;
- бухгалтер — 80 тис. грн;
- вантажник — 40 тис. грн;
- лікар — 120 тис. грн;
- швачка — 50 тис. грн;
- бариста — 50 тис. грн;
- водій автотранспортних засобів — 60 тис. грн;
- машиніст — 66 тис. грн.
Високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань, або за роботу в особливих умовах.
У базі даних Державної служби зайнятості станом на 25 вересня 2023 року налічується 65 тисяч актуальних вакансій.
Середній розмір заробітної плати у вакансіях, що подаються до служби зайнятості, становить 11 тис. гривень, зокрема для:
- керівників, менеджерів — 13 тис. гривень;
- професіоналів, кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації та устаткування машин — 12 тис. гривень;
- працівників сфери торгівлі та послуг — 11 тис. гривень;
- кваліфікованих робітників з інструментом — 11 тис. гривень.
Утім, наголошується, що в базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з відносно високою заробітною платою, наприклад:
- фахівець з розроблення комп'ютерних програм — 110 тис. грн;
- інженер-програміст — 90 тис. грн;
- ливарник металів та сплавів — 70 тис. грн;
- слюсар-інструментальник — 60 тис. грн;
- водій — 60 тис. грн;
- агроном — 52 тис. грн;
- директор відділення — 49 тис. грн;
- лікар — 45 тис. грн;
- архітектор — 45 тис. грн;
- аналітик (банківська діяльність) — 42 тис. грн;
- плавильник металу — 40 тис. грн.
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