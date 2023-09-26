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26 вересня 2023, 13:45 Читать на русском

Німеччина наступного року вдвічі скоротить допомогу біженцям

Німеччина планує наступного року удвоє скоротити федеральну допомогу, яку вона виділяє регіонам для покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців. Про це повідомляє Reuters.

Німеччина планує наступного року удвоє скоротити федеральну допомогу, яку вона виділяє регіонам для покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців.
Фото: pixabay.com

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Такий крок викликаний необхідністю проводити більш жорстку бюджетну політику на тлі стрімкої інфляції.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну до Німеччини перемістилося понад мільйон українців, і їх підтримка лягла важким тягарем на міста та муніципалітети країни. При цьому 16 земель країни вимагають більше федеральних коштів для покриття витрат на біженців наступного року.

Скорочення допомоги

За даними джерел Reuters, у понеділок Берлін поінформував землі, що виділить максимум 1,7 млрд євро на підтримку витрат на біженців у 2024 році, тоді як цьогоріч на ці потреби буде витрачено 3,75 млрд євро.

За даними співрозмовників агентства, німецький уряд також скасує свій внесок у витрати на інтеграцію українських біженців і догляд за ними.

Водночас федеральний уряд не дає гарантій того, що в наступні роки фінансування відповідатиме рівню 2023 року.

Зустріч федерального уряду та урядів земель у понеділок з цих питань не дала жодних результатів напередодні запланованих консультацій з канцлером у листопаді, заявив представник міністерства фінансів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що уряд Німеччини заклав 5 млрд євро щорічної військової допомоги Україні до 2027 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
26 вересня 2023, 13:48
#
Пора
+
+30
mantis05
mantis05
26 вересня 2023, 14:25
#
Неправильный перевод и/или адаптация: выплаты на детей и инвалидов- они полностью оставляют, а вот за 1.5 года- уже пора бы и работу найти остальным
+
0
Бедный папа
Бедный папа
26 вересня 2023, 15:05
#
Фортеця Мюнхен, как там на октоберфесте?
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